CIUDADANOS ASEGURA QUE NO TRASPASA DINERO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES AL PARTIDO, ANTE LAS ACUSACIONES DEL PP

El responsable de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, aseguró este jueves que su formación no hace traspasos de dinero desde los grupos municipales a la cuenta del partido, ante las continuas acusaciones del Partido Popular sobre supuestas irregularidades en la contabilidad.Cuadrado compareció en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado y respondió a las preguntas del senador del PP Luis Aznar, que fue el único que participó en el interrogatorio ante el abandono de esta comisión por parte de los parlamentarios de PSOE, Podemos y Cs.Aseguró que toda la información sobre las cuentas de su partido están en su página web y aunque reconoció que se pudieron cometer algunos “errores” cuando se constituyeron los grupos municipales aseguró que fueron subsanados al tener constancia de ellos.Ante las preguntas del senador del PP, Cuadrado dijo que no hay “ninguna instrucción” en la que se solicite a los grupos municipales que deban dar al partido el 30% del dinero público que perciben. Por el contrario, indicó que el partido sólo recibe aportaciones de ellos cuando se justifican por la prestación de servicios.Sin embargo, Luis Aznar opinó que se trata de una fórmula para "esquivar" la ley, por lo que puso en duda la idoneidad del sistema. Por otra parte, el senador popular se interesó por la figura del ALbert Rivera y su nivel de conocimiento de las cuentas del partido. En este sentido, Cuadrado manifestó que “es conocedor porque es presidente del Comité Ejecutivo”, órgano ante el que se presentan las cuentas. También contó el responsable de Finanzas que Rivera “no percibe nada” del partido. Tiene su sueldo como diputado del Congreso y el grupo parlamentario cubre “gastos de representación”.ALQUILER DE LA SEDEA preguntas de Aznar, Cuadrado detalló que pagan 30.000 euros al mes por el edificio, propiedad de la aseguradora Caser, donde tienen su sede en la calle Alcalá de Madrid. Según el responsable de finanzas del partido, él mismo se encargó de negociar el contrato con una inmobiliaria en 2015 y no supo del dueño del inmueble hasta el final. Tuvieron que contratar un aval, con 'la Caixa', porque el propietario no se fiaba de arrendar a un partido político porque “estos al final no pagan”.Por último, en la última parte de su interrogatorio, el senador del PP acusó a Ciudadanos de querer ser el "míster Propper" de la política, “el partido que predica que lleva la bandera de la limpieza en España” cuando luego, apuntó, es el que acumula el 67% de las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas de todos los partidos.