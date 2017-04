CANAL. CIUDADANOS: "EL PP HA GESTIONADO LA COMUNIDAD COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy que la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González “confirma que el PP ha gestionado la Comunidad de Madrid como una organización criminal”. “Hoy ha quedado claro, una vez más, que el PP se han reído de todos los madrileños, usando sus impuestos para lucrarse”, según Aguado, quien consideró que “los madrileños no nos merecemos que el PP vuelva a ganar las elecciones en Madrid”.Explicó que “Ignacio González está detenido por corrupción, organización criminal, malversaciones de caudales, blanqueo de capitales” y calificó este hecho de “lamentable y vergonzoso”.Asimismo, manifestó que “esta situación afecta a todo el PP y a la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, que tiene que dar explicaciones como miembro que era del Consejo de Administración del Canal de Isabel II”. Aguado manifestó que el PP “esta carcomido por la corrupción y por eso queremos un gobierno limpio y honesto que pueda mirar a la gente a la cara”, y señaló que “hoy más que nunca tiene sentido que Ciudadanos esté en las instituciones, ya que Madrid no merece un partido imputado por financiación irregular o que esté permanentemente envuelto en casos de corrupción”.Tras recordar que “el PP quería privatizar el Canal de Isabel II y vendérselo a sus amiguetes, algo que impidió Ciudadanos”, aseguró que “vamos a seguir limpiando las tuberías del Canal donde lo único transparente es el agua”.Se mostró convencido de que “el pacto firmado por Ciudadanos es lo que garantiza que el PP no vuelva a las andadas” y dijo que “vamos a seguir trabajando para acabar con la corrupción en la Comunidad de Madrid, con Cifuentes o sin ella”.