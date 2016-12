CIUDADANOS PIDE A ZOIDO QUE SAQUE A PODEMOS DEL ‘PACTO ANTIYIHADISTA’ SI SÓLO QUIERE ESTAR COMO OBSERVADOR

Etiquetas

Ciudadanos pidió hoy al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que no permita a Podemos seguir en el ‘pacto antiyihadista’ si la formación morada insiste en seguir en este acuerdo sólo como observador y no como miembro pleno.Miguel Ángel Gutiérrez, portavoz de Interior de Ciudadanos en el Congreso, se refirió a esta cuestión como motivo de la comparecencia de Zoido para explicar sus objetivos para la actual legislatura.Gutiérrez defendió que en el ‘pacto antiyihadista’ todos los partidos deben estar “implicados al cien por cien”, en referencia a que Podemos decidiese sumarse a este acuerdo sólo en calidad de observador.“¿Qué es esto de ser observadores?”, se preguntó el diputado de la formación naranja, al tiempo que emplazó a Zoido a que “no permita que haya observadores” en el acuerdo contra el terrorismo yihadista, puesto que si el partido de Pablo Iglesias no se quiere “involucrar”, “mejor que no esté”. El portavoz de Ciudadanos afirmó que van a “exigir” al ministro que plantee a Podemos elegir entre ser miembro pleno del ‘pacto antiyihadista’ o dejar de estar, de manera que no se le permita seguir como observador. Al mismo tiempo, Gutiérrez planteó al ministro a crear una “mesa de partidos” para evaluar la situación de las Fuerzas de Seguridad y a tomar iniciativas como equiparar los sueldos de la Guardia Civil con los de la Policía Nacional.