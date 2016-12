CIUDADANOS VE AL PSOE Y A PODEMOS INMERSOS EN “CONSIDERABLES” CRISIS DE LIDERAZGO

Etiquetas

El secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, considera que el PSOE y Podemos están inmersos en “considerables” crisis de liderazgo que en el caso de los segundos se trata incluso de “peleas entre bandas”.En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, aseguró que Ciudadanos no suele hablar de las “crisis” que atraviesan otros partidos. La del PSOE es “considerable” aunque valora que “ha servido para tener un Gobierno” y en ese sentido “hay que valorar los esfuerzos” que están haciendo los socialistas. Lo que haga en el futuro el ex secretario general Pedro Sánchez corresponde decidirlo a él y a los afiliados a su partido. En el caso de Podemos, cree que llega incluso a “peleas entre bandas, que tampoco es muy extraña” teniendo en cuenta la “amalgama” de formaciones y colectivos que lo forman, entre ellos el Partido Comunista, que tiene “una larga trayectoria de acuchillarse unos a otros”, lo cual no deja de ser “vieja política”.