MADRID. CIUDADANOS PROPONE UNA “REFORMA EXPRÉS” PARA ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS

- Aguado dice que Cifuentes echa de menos el bipartidismo. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, propuso hoy en el Pleno parlamentario al resto de grupos parlamentarios una “reforma exprés” del Estatuto de Autonomía que contenga un “solo punto” referido a la “eliminación de los aforamientos”.Aguado, que preguntó a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, si tiene pensado suprimir los aforamientos en la Comunidad de Madrid, afirmó que no le consta que estén eliminados en la región.También habló del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos y dijo que se llevó a cabo porque “ellos tenían miedo a perder el Gobierno y nosotros teníamos mucha ilusión en transformar la vida de la gente y las instituciones”. “Esa confluencia de intereses permitió el acuerdo de investidura y no que el PP quisiera combatir la corrupción, que no se lo cree nadie”, indicó Aguado, quien señaló que “no es cierto que sean un partido nuevo y regenerado”, porque “demuestran cada día que son nostálgicos del bipartidismo”. “Les encantaría volver al bipartidismo y seguir eligiendo jueces, aplicando el rodillo y con la arrogancia que han demostrado en sus 20 años en la Comunidad”, manifestó.Asimismo, acusó al PP de “actuar, no por convicción, sino en base a criterios electorales y de supervivencias política, como una máquina de intentar ganar elecciones y no para intentar resolver los problemas de la gente”.Cristina Cifuentes respondió a Aguado recordando que la supresión de aforamientos estaba en su programa electoral y que una proposición de ley con este asunto se aprobó en el Consejo de Gobierno en mayo de 2016. Además, señaló que esta iniciativa está “paralizada” en la Comisión del Estatuto de la Asamblea de Madrid debido al “inmovilismo de la izquierda”.Por ello, pidió al resto de grupos consenso para eliminar los aforamientos y reclamó a Ciudadanos, que “prefiere sumarse a iniciativas de la izquierda, que se baje del pedestal y sea más humilde”.