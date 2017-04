CIUDADANOS SEÑALA A RATO COMO EJE DE UNA "TRAMA OSCURA Y CASI MAFIOSA" DE LA QUE TIENE QUE RESPONDER EL PP

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos señaló este lunes al exministro Rodrigo Rato como eje de una "trama oscura y casi mafiosa" que apunta al PP, partido que debe aclarar los casos de corrupción que le afectan. El secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, denunció en rueda de prensa que las informaciones que se van conociendo sobre la gestión de Rato cuando era ministro y después como director generente del Fondo Monetario Internacional son un "ejemplo vergonzante de lo que llamamos capitalismo de amiguetes". Se trata, dijo, de cargos públicos que aprovechan esa responsabilidad para montar tramas de sociedades en las que es "difícil" desentrañar los vínculos para "acabar medrando dentro de la administración". La actitud de Rato, concluyó, es "un ejemplo perfecto y paradigmático". En opinión de Ciudadanos, Rato merece dos respuestas. Por un lado, la judicial, que tiene que ser "efectiva y rápida". Por otro, la política, y en ese sentido, denunció, "cuando hablamos de corrupción acabamos siempre mirando al mismo sitio, al PP, a Rajoy, que puso a este señor como ministro". "CAPITALISMO DE AMIGUETES"Considera que el PP tiene que asumir responsabilidades políticas por esos casos que hacen que el "capitalismo de amiguetes" sea noticia permanente en los medios de comunicación y que incrementa la preocupación de los ciudadanos ante la corrupción, como mostró el último sondeo del CIS. Gutiérrez teme que ese tipo de informaciones sigan siendo noticia "si no hay una acción política decidida de asumir responsabilidades" y de modificar las conductas en la política. Ciudadanos considera que la investigación de la gestión de Rato tiene que ser uno de los pilares de la comisión que se creó en el Congreso de los Diputados para esclarecer el rescate del sistema financiero, pero que está "parada y no sabemos muy bien por qué". También urgen a comenzar a trabajar en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, en la que primero solicitarán documentación y, a la vista de su contenido, pedirán comparecencias, posiblemente incluida la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que no tendrán "ninguna limitación" a la hora de llamar a cargos públicos a comparecer.