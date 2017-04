LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ ACUERDA QUE NO HAYA MÁS COMPARECENCIAS HASTA QUE LLEGUE TODA LA DOCUMENTACIÓN

Etiquetas

Los portavoces de los distintos partidos en la Comisión de Investigación del Congreso acordaron hoy no pedir nuevas comparecencias hasta que llegue toda la documentación que habían solicitado los distintos grupos parlamentarios.El portavoz del PP en esta comisión, José Alberto Martín-Toledano, explicó a Servimedia que, por votación, los partidos habían decidido aplazar nuevas declaraciones hasta que llegue toda la documentación. En concreto, esta propuesta salió adelante con los votos del PP, la abstención de PSOE y Ciudadanos y el voto contrario del resto de partidos, entre los que destacan Podemos, el PDCat y ERC.Al mismo tiempo, los portavoces celebraron otras cuatro votaciones, en una de las cuales salió adelante prolongar los trabajos de la comisión de los tres meses iniciales hasta diciembre de este año.“HOJA DE RUTA COHERENTE”Fueron rechazadas, sin embargo, otras dos propuestas también sometidas a votación, una de las cuales era que compareciera ya el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó. Este planteamiento resultó rechazado con el voto en contra del PP. A este respecto, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, defendió hoy que su partido consideraba necesaria la comparecencia de Cosidó y que el Gobierno entregara toda la documentación reclamada, ya que, en caso contrario, era imposible trazar “una hoja de ruta coherente” para investigar este asunto.Trevín añadió que mientras los portavoces parlamentarios no tuvieran toda la documentación era “aventurado” solicitar nuevas comparecencias. No obstante, aseguró que su partido no plantea el “veto” a ninguna citación, en referencia a que Podemos y los nacionalistas catalanes pidan la declaración de mandos policiales y del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.