EL PP CREE QUE LA COMISIÓN SOBRE SU FINANCIACIÓN SERÁ UN “POPURRÍ TOTAL” PORQUE “SE HA ADMITIDO TODO”

Etiquetas

- La oposición acuerda que las comparecencias comiencen con los tesoreros y dejar a Rajoy para el final. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, vaticinó este martes que la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de este partido será un “popurrí total” porque en la reunión de la Mesa y Portavoces de esta tarde “se ha admitido todo lo que pide cada uno”, sin que los grupos de la oposición tengan un consenso sobre el objeto y la temporalidad de la misma.En rueda de prensa posterior al encuentro de portavoces de esta comisión del Congreso de los Diputados, Maíllo aseguró que “no se ha aprobado nada” por el momento y lo acordado es que mañana se admitirán “todas” las comparecencias, teniendo en cuenta que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para que el extesorero Luis Bárcenas sea el primer compareciente.“Es evidente que esta es una muy mala señal porque se trata de utilizar una causa general contra el PP, pero a partir de mañana hablaremos de lo que suceda de cara al futuro”, dijo, refiriéndose a que su partido se plantea ir a los tribunales si este miércoles no se aprueba que haya un informe jurídico aclarando si tiene la razón al exigir que la comisión defina el ámbito temático, temporal y territorial a estudiar.El ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova incidió en que se tomarán todas las medidas “necesarias” para defender la legalidad. “Podemos no tener razón, pero, ¿qué hay de malo en hacer un informe jurídico?”, se preguntó, antes de denunciar la “auténtica arbitrariedad” de la que está haciendo gala la oposición en bloque. Sobre el pacto de la oposición para que los primeros en comparecer sean los tesoreros del PP, empezando por Bárcenas, el coordinador general de los populares comentó que conforme a la ley una persona que está en un procedimiento judicial “tiene la obligación a venir, pero no tiene obligación a declarar”. Lamentó que esta “mayoría” que pretende ir “por encima de la ley” tenga ya “las conclusiones elaboradas” sobre esta investigación y alertó de que es “imposible” que los integrantes de este organismos puedan estudiar toda la documentación que se ha pedido, porque tendría que llegar en un “barco enorme”.OPOSICIÓNPor su parte, la representante del PSOE en la Mesa de esta comisión, Soraya Rodríguez, destacó el acuerdo alcanzado con Podemos y Ciudadanos para que los primeros en comparecer sean los cuatro extesoreros del PP y la actual encargada de las cuentas de los populares. Para este acuerdo, Rodríguez reconoció que han tenido que ceder en su pretensión de que Rajoy sea el primero en comparecer. Sin embargo, dijo que los demás le han “garantizado” la comparecencia de Rajoy. “No hay duda de que Mariano Rajoy va a comparecer”, resaltó la diputada socialista, quien indicó que Podemos y Cs no consideran que esa sea “lo más eficaz y la forma más adecuada de empezar”.Rodríguez dijo que es “verdaderamente absurda” la advertencia de ir a los tribunales para recurrir la comisión porque sería ir contra “un acto propio” ya que la creación de la comisión salió adelante por los votos del PP. Además, comentó que se ha solicitado también la habilitación del mes de julio para que se pueda trabajar en ese mes en la comisión de investigación, ya que está considerado como inhábil parlamentariamente, y denunció que la pretensión del PP de limitarla temporalmente era “dilatar la puesta en marcha con una actitud claramente obstruccionista y de mala fe”.El portavoz de Ciudadanos en la comisión, Toni Cantó, expresó su satisfacción por haber podido convencer al PSOE de que las comparecencias empiecen por los tesoreros, el primero de ellos el del PP Luis Bárcenas, y dejar a Rajoy para el final, cuando se haya podido analizar la documentación y las conclusiones de los demás comparecientes. Acusó al PP de haber intentado “bloquear” la investigación, lo cual “nos extraña muchísimo” porque lo firmó en su pacto de investidura y lo votó en el pleno del Congreso. Eso demuestra una vez más, denunció, que los partidos tradicionales, también el PSOE, “tienen problemas muy gordos” para aprobar medidas efectivas contra la corrupción. El intento del PP de investigar las finanzas de los demás partidos es, en su opinión, un mero intento de “embarrar” el terreno de juego obviando que en ese ámbito “estamos en universos distintos”.Por último, el portavoz de ERC, Joan Tardà, consideró que hoy ha habido “una de cal y otra de arena”, ya que se ha demostrado que el PP “pretende obstruir el funcionamiento de la comisión” y también se ha evidenciado que el resto de grupos parlamentarios “no están por la labor de dejar obstruirse en su funcionamiento”.