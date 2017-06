LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA SE REUNIRÁ EL 12 DE JUNIO PARA APROBAR UN PLAN DE TRABAJO Y EL CALENDARIO

Etiquetas

- Las comparecencias podrían comenzar en julio. La Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera del Congreso de los Diputados celebrará el próximo día su primera reunión para tratar de aprobar un plan de trabajo y un calendario de comparecencias, que se extenderá, en principio, hasta el próximo mes de febrero. Así lo indicó en declaraciones a los periodistas la presidenta de la comisión, Ana Oramas, tras la reunión de la Mesa y Portavoces de la misma, quien destacó la disposición y coincidencia de los grupos de cara a la organización de los trabajos.En la primera reunión del 12 de junio, explicó Oramas, se tratará de acordar ya un plan de trabajo, aunque si no fuera posible se volverá a analizar el mismo el día 19 del mismo mes. La diputada de Coalición Canaria señaló que algunos grupos, los más grandes, quieren que las comparecencias comiencen ya en julio, aunque las formaciones más pequeñas han pedido más tiempo, ya que en ese mes hay muchas materias que se han de debatir en la Cámara. Según Oramas, en esta comisión “no hay prisa, pero tampoco hay pausa”. “Van a ser muchísimos los comparecientes y muchísima la documentación”.Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Ramón Aguirre, señaló que van a intentar “hacer un plan de trabajo consensuado” y se felicitó por haber convencido a todos los grupos de que las comparecencias comiencen en el mes de julio.El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, aseguró que “queremos llegar hasta el final, que se conozca toda la verdad y que se asuman responsabilidades políticas si las hubiera”.“Queremos ser útiles a la sociedad para trata de cambiar y adaptar regulación para mejorar”, señaló Saura, quien agregó que la crisis financiera en España ha provocado mucho sufrimiento. El diputado del PSOE se mostró partidario de comenzar con las comparecencias en el mes de julio en la medida de lo posible, aunque con “flexibilidad”, teniendo en cuenta los menores recursos humanos de los grupos más pequeños."INTERROGATORIO" EN LA COMISIÓNMientras, desde Unidos Podemos, Yolanda Díaz aseguró que su grupo va a “ayudar a que esta comisión no vuelva a ser una especie de paripé como la de Interior sobre Fernández Díaz”.El objetivo, según Díaz, es “identificar” a los responsables de la “trama” en las cajas de ahorro y “convertir responsabilidades políticas en responsabilidades penales”. Para ello, solicitó “que esta comisión empiece ya”, que el proceso de comparecencias sea “ágil” y se produzca “a modo de interrogatorio”.Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Toni Roldán, explicó que se pretende “levantar las alfombras” y “que salga todo lo que todavía queda por salir” de lo que calificó como “triángulo incestuoso entre cajas de ahorro, partidos políticos y gobiernos locales”.Roldán precisó que su grupo ha solicitado incluir en el plan de trabajo un capítulo específico referido a la situación en las cajas de ahorro, aunque lamentó que algunos grupos “tienen quizás menos interés” en que esto se trate por la “responsabilidad directa” que tuvieron en los órganos de administración de las cajas.Preguntado por las posibles comparecencias de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, Roldán subrayó que en Ciudadanos “no estamos cerrados a nada” y añadió que “tenemos que valorar lo que es realmente relevante para la comisión”. En cualquier caso, aseguró que solicitarán las comparecencias de presidentes de cajas de ahorro, consejeros o de presidentes de organismos reguladores.Por su parte, la portavoz de ERC, Ester Capella, criticó que la creación de la comisión “nace tarde”, ya que “ha habido tiempo suficiente y hubo tiempo suficiente para que se hubiese planteado”.No obstante, desde ERC se pondrá el acento en “lo que representó y ha representado para los ciudadanos” y el “padecimiento” a causa de la crisis financiera.Capella señaló que es necesario que comparezcan en esta comisión “expertos que no sean los principales presidentes, gobernadores del Banco de España” sino trabajadores en entidades públicas que “apuntaban que no se estaban haciendo bien las cosas”, y que también expongan su visión “aquellas entidades que sí que lo hicieron bien”.