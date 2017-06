MADRID. EL PSOE COMPARTE LA CRÍTICA DE PODEMOS AL "GOBIERNO INJUSTO” DE CIFUENTES, PERO NO SU MOCIÓN

Etiquetas

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, dijo hoy, en el debate de la moción de censura de Podemos, que comparte que es una "necesidad perentoria" sustituir al "Gobierno injusto” de Cristina Cifuentes, pero criticó la iniciativa unilateral de la formación morada.Franco se preguntó si es “razonable que se proponga una iniciativa sin posibilidad aritmética de componer la mayoría necesaria para que prospere”.El diputado socialista afirmó que después de dos años de Gobierno presidido por Cifuentes, la Comunidad es hoy, “al margen de su potente y particular estrategia de comunicación y fruto de la gestión del actual Ejecutivo autonómico, una región más desigual, más injusta, más desequilibrada”.Añadió que el actual Gobierno “ha apostado por el continuismo y se ha dejado llevar por la inercia de un modelo que ha subordinado constantemente el interés público al interés de unos pocos; que ha renunciado a favorecer la igualdad de posibilidades en la búsqueda del bienestar, la formación, el desarrollo y la cultura; que ha entristecido la vida de la región”. LA CORRUPCIÓN, "ALGO COTIDIANO"A juicio de Franco, este modelo “ha hecho de la corrupción algo cotidiano en la política madrileña e ignorado la necesidad de limpiar y regenerar democráticamente las instituciones madrileñas".Criticó “las políticas injustas del PP que están conduciendo a la precarización de los empleos, al empobrecimiento de amplias capas de la población y al deterioro de los servicios públicos llamados a atender las necesidades sociales más básicas” y “la sucesión inacabable de escándalos de corrupción ha paralizado la acción del Gobierno, imposibilitado la labor limpia y eficaz de la Administración y mermado gravemente la credibilidad de las instituciones democráticas”.Indicó que desde que gobierna Cifuentes, “los ciudadanos asisten estupefactos a un goteo constante de detenciones, investigaciones y registros de dependencias públicas”.Señaló que “los madrileños hemos visto como más de veinte altos cargos del Gobierno autonómico han dimitido o se les ha cesado fulminantemente; algunos de ellos investigados por la presunta comisión de graves delitos, y hemos asistido a hechos tan insólitos como la entrada en prisión de un expresidente de esta región o como el nombre de la propia presidenta de la Comunidad se ha visto involucrado en una de las investigaciones más graves que se han llevado a cabo en nuestra historia democrática”.Manifestó que en la actualidad, casi no quedan ya consejerías, empresas públicas o ayuntamientos regidos por el PP donde la guardia civil, la policía, los fiscales o los jueces no hayan tenido que registrar, acusar o condenar por comportamientos corruptos. "BUENAS RAZONES" PARA CENSURARPara el PSOE, “no faltan pues buenas razones para censurar” al Gobierno regional y dijo que Cifuentes es “un obstáculo para la Comunidad de Madrid, un serio obstáculo para la esperanza legítima de muchos madrileños en un futuro mejor”. Respecto a la moción de Podemos, Franco reconoció “las mejores intenciones” de esta iniciativa y dijo que “compartimos el diagnóstico de la emergencia social y la necesidad perentoria de sustituir a este Gobierno injusto”.Dudó de la “eficacia de proponer una iniciativa sin posibilidad aritmética de componer la mayoría necesaria para que prospere y de impulsar una iniciativa que no va a poder a día de hoy llevar a cabo el cambio y la regeneración política necesaria en la Comunidad de Madrid”.El diputado socialista añadió que Podemos “se ha empecinado en presentar una iniciativa llamada a fracasar políticamente desestimando el mejor y único camino eficiente en estos momentos para proceder, como dice pretenderse, a desalojar al actual Gobierno, que no es otro sino el de propiciar una acción conjunta, coordinada y consensuada que permitiera lograr una mayoría suficiente para poder abordar la actual situación”. Por otro lado, también reprochó el comportamiento de Ciudadanos y dijo que “no son oposición al PP pero sí les son muy útiles y se ha convertido en el cómplice necesario para Impedir una salida digna y justa al deterioro insostenible de su institucionalidad democrática”. Por último, dijo que la abstención del PSOE en la moción era un pronunciamiento "cargado de responsabilidad".