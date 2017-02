CONGRESO PP. COMPROMISARIOS CRÍTICOS RECLAMARÁN QUE LOS ACUERDOS SE RIJAN POR LA “AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO”

Etiquetas

Ignacio Ibáñez, uno de los fundadores de la red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al Partido Popular pero crítica con la dirección actual, defenderá en el XVIII Congreso Nacional del PP una enmienda en la que pide que las decisiones económicas y acuerdos que selle el partido se rijan en todo momento “por los principios de austeridad y contención del gasto público”.Esta enmienda, a la que ha tenido acceso Servimedia, propone una adición al párrafo número 20 de la introducción de la Ponencia Económica y de Administración Territorial que coordina el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del Partido Popular, Javier Arenas.“Ya hemos llegado a acuerdos, como el que ha permitido la investidura de Mariano Rajoy y la configuración de un nuevo Gobierno, tras casi un año de gobierno en funciones. No podemos establecer nuestras líneas de actuación futuras sin tener en cuenta estos acuerdos y, al mismo tiempo, debemos definir nuevas áreas de entendimiento para avanzar en el modelo de la España que queremos para el futuro más inmediato”, recoge dicho párrafo de la Ponencia Económica.Este compromisario, que representa el ideario de Floridablanca, ve necesario que se añada a este texto que “los acuerdos futuros se regirán por los principios de austeridad y contención del gasto público con el objetivo de que éste disminuya hasta representar el 38% del PIB, frente al 45% actual”.Justifica esta petición alegando que los acuerdos no pueden desdibujar los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Por ello, ve necesario “que esos acuerdos se rijan por aquellos principios que son los mejores para la prosperidad y creación de riqueza: menos Estado y más sociedad”. Fuentes de Floridablanca explicaron a Servimedia que esta propuesta, cuyo objetivo es “asegurar que las decisiones económicas se rigen por los principios de austeridad y contención del gasto público”, no ha sido aceptada por la dirección nacional y se ha pedido su retirada, algo a lo que no se ha accedido. Por tanto, la propuesta se defenderá en la comisión de la ponencia el sábado para intentar recabar el 30% de apoyos de los compromisarios, condición necesaria para que pase al Plenario y pueda ser votada por todos los compromisarios del cónclave, un total de 3.128.