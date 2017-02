CONGRESO PP. LOS COMPROMISARIOS DEBATIRÁN 200 ENMIENDAS CRÍTICAS SOBRE LOS ESTATUTOS, COMO PRIMARIAS E INCOMPATIBILIDADES

Etiquetas

La dirección nacional del Partido Popular prevé debatir este viernes en su Congreso Nacional, dentro de la Ponencia Política y de Estatutos, alrededor de 200 enmiendas críticas y aportaciones en cuestiones como la acumulación de cargos de sus dirigentes, la posibilidad de implantar primarias o el establecimiento de correcciones en el sistema de elección del líder.Así lo indicaron fuentes populares ante el inicio del cónclave nacional en el que el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, tiene que configurar la dirección que le va a acompañar en los próximos años y rearmar los principios ideológicos de la formación de cara al próximo ciclo electoral.Los 3.128 compromisarios que participarán en el XVIII Congreso Nacional registraron más de 4.000 enmiendas a las cinco ponencias y 1.334 se centraban en la de Estatutos, considerada la “ponencia marco” del cónclave.INCOMPATIBILIDADESEntre las enmiendas que tendrán que debatirse por no haber logrado un acuerdo previo se incluyen temas controvertidos como la acumulación de cargos, como es el caso de María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha.Las fuentes consultadas indicaron que llegarán vivas aproximadamente 12 enmiendas sobre incompatibilidades, del cerca de medio centenar que se presentaron.Este viernes por la tarde uno de los debates con los que tendrá que lidiar la dirección es si se deben o no poner mayores restricciones a la hora de compaginar funciones. Además, esta ponencia por primera vez aúna la parte política y estatuaria en un solo texto y se debate en Plenario, en el que están todos los compromisarios. Este el caso de Cospedal desde que asumió el 4 de noviembre la cartera de Defensa, mientras sigue al frente de la Secretaría General del PP y presidiendo el partido en Castilla-La Mancha. Fuentes de su entorno reconocen que afronta este Congreso “tranquila” y remarcan que es Rajoy quien tiene la facultad para conformar su equipo.COORDINADOR GENERAL En los últimos días han crecido las voces en el PP que apuestan por rescatar la figura del coordinador general en el caso de que Cospedal siga al frente de la Secretaría General y se especula con la posibilidad de que sea el vicesecretario general de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, quien ocupe este puesto. Sobre esta tesis, las fuentes consultadas dicen que Rajoy aún no ha dado ninguna pista, aunque recuerdan que no es la primera vez que existe este cargo y que los Estatutos siempre tienen vías para solucionar, en el caso de que el presidente así lo decida, este tipo de nombramientos.Precisamente, el artículo 40.1.d de la Ponencia estatuaria, que habla de las competencias de los Comités Ejecutivos, reseña que este órgano puede aprobar las modificaciones, supresiones o refundiciones que afecten a la organización y funcionamiento interno.El domingo, antes de la clausura, se celebrará un Comité Ejecutivo Nacional en el que Rajoy tendrá que ratificar su lista y podrá, si así lo decide, nombrar esta figura.En cuanto a la limitación de mandatos de los dirigentes del partido, algo que se contempla en el pacto de investidura sellado con Ciudadanos, en este momento sólo queda viva una de las cinco enmiendas presentadas. “Ese debate se ha ido reduciendo a la mínima expresión”, señalan desde la dirección del partido.PRIMARIASTambién habrá que debatir sobre las primarias, ya que compromisarios como el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, defenderán este sistema frente al de “doble vuelta” que quiere implantar Maíllo a nivel nacional. Respecto a esta cuestión, sobre la que se ha negociado mucho y se ha llegado a acuerdos con Madrid y Valencia, aún quedan vivas aproximadamente 10 enmiendas. Por ejemplo, Henríquez de Luna defenderá la necesidad de que, en un futuro proceso de primarias que pueda ser implantado en el partido a nivel nacional y regional, el ganador integre en su dirección a las candidaturas perdedoras.Otros compromisarios demandan que se revisen los porcentajes que rigen el sistema de elección del líder en cada una de las fases, para que se establezcan mecanismos de corrección más exhaustivos que eviten que los compromisarios puedan revertir de alguna forma lo expresado por los afiliados en la primera vuelta.CHARRÁNAdemás, las mismas fuentes aseguraron que se llevará a los Estatutos que se aprobarán este fin de semana que en el logo del PP aparece un “charrán”, aunque matizarán que “comúnmente se conoce como gaviota”.Unas cinco enmiendas habían reclamado que se especificara cuál era el ave que aparecía en el logo, algo que también se pide en la Ley de Partidos, que recoge que hay que concretar todos los detalles que componen el logotipo de cada formación.Las fuentes consultadas remarcan que de esta manera se da satisfacción al autor del logo, Fernando Martínez Vidal, que desde que lo creara hace más de dos décadas lleva pidiendo que se aclare que realmente el pájaro con el que se identifica el PP es un charrán.