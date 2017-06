EL PP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PROPONE A GÉNOVA CREAR UNA GESTORA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Etiquetas

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha propuesto a la dirección nacional crear una gestora en la provincia de Valencia, teniendo en cuenta lo “encallada” que está la situación por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos candidatos a dirigir este territorio, Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles.De hecho, este lunes el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, anunció que el cónclave provincial de Valencia se suspendía “por razones internas”. Lo importante ahora, en palabras de Maíllo, es garantizar un “clima mínimo de acuerdo” y tener en cuenta que la “unidad” es un “valor esencial”.Fuentes del PP de la Comunidad Valenciana consultadas por Servimedia dicen ver “más cerca una gestora que el propio congreso” y, por ello, ayer se produjeron conversaciones entre la dirección regional y la nacional para hacer ver que hace falta “dar una solución ya” a esta problemática, que en su opinión pasaría por la creación de una gestora.El clima de tensión entre los candidatos a la provincia valenciana se ha agudizado al trascender una grabación del secretario provincial del PP y ‘número dos’ de Betoret, Vicente Ferrer, descalificando a Contelles y cuestionando también a la presidenta regional, Isabel Bonig. Dichas fuentes consideran que el contenido de estas grabaciones es “desafortunado”, aunque no quieren entrar a hacer más valoraciones para no añadir más leña al fuego. Ahora, esperan llegar a un acuerdo con Génova en este sentido. El lunes, el propio Maíllo reconoció que la “posibilidad” de crear una Gestora “está ahí”, aunque hasta ayer no se había planteado seriamente.