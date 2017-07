EL PNV CONFIRMA EL SÍ AL 'TECHO DE GASTO' TRAS ACORDARLO AYER EL GOBIERNO VASCO

Etiquetas

- Resta importancia a la división en los homenajes a Miguel Ángel Blanco. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, confirmó este martes que su grupo votará sí al 'techo de gasto', pero lo atribuyó a que ayer por la tarde lo acordaron en una reunión el Gobierno español y el vasco.A su entrada en la Diputación Permanente, Esteban indicó que, al no formar parte el País Vasco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y desde la premisa de la bilateralidad, tenían que hablarlo ambos gobiernos y que la reunión se produjo ayer por la tarde, con un acuerdo en favor del 'techo de gasto'.El portavoz nacionalista, en cualquier caso, restó trascendencia al 'techo de gasto', que, a diferencia de los Presupuestos, sólo supone un cálculo de ingresos al que se ajusta el tope de desembolso para no sobrepasar el déficit impuesto por la UE. En este sentido, se limitó a decir que el PNV está de acuerdo con ese cálculo, toda vez que Bruselas no permite, a su juicio “de manera incorrecta”, una mayor relajación del déficit.Esteban lamentó que no se compense a las comunidades que han cumplido con su objetivo de déficit (el año pasado, País Vasco, Galicia y Canarias), algo que cree que “a futuro tendrá que abordarse”, y apuntó que “la regla de gasto debe ser modificada”, pero pese a todo el PNV prefiere votar 'sí' y abrir la puerta a la posterior negociación de los Presupuestos, un momento en el que no garantizó el apoyo de su grupo: “Ya veremos qué pasa”.Votar otra cosa, indicó, habría supuesto un golpe a la estabilidad que “Europa no iba a tomar de muy buena manera”, que “los mercados notarían y al Gobierno se le pondría en una situación muy complicada”, con posibles nuevas elecciones que tampoco cree que satisfarían a los partidos que van a votar 'no'.MIGUEL ÁNGEL BLANCOEn otro orden de cosas, Esteban apostó por no “estar debatiendo, discutiendo y subrayando matices” en relación a los homenajes a Miguel Ángel Blanco por el 20 aniversario de su secuestro y asesinato. Constató que “va a haber bastantes actos y a algunos acudirán representantes de todas las fuerzas políticas”, y eso le parece “más importante que subrayar una supuesta división”, que él cree que no es tal.