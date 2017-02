CONGRESO PP. RAJOY AVISA DE QUE “NO PERMITIRÁ” EL ÉXITO DE LOS INDEPENDENTISTAS

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del PP, Marino Rajoy, avisó este sábado a los independentistas catalanes de que “no van a tener éxito porque no se lo vamos a permitir”.Rajoy hizo estas consideraciones al subirse a la tribuna del 18 Congreso Nacional del PP en su discurso de presentación de candidatura, en el que anunciará su propuesta con los cargos de mayor responsabilidad en el PP para los próximos años. Denunció la actitud de “algunos dirigentes políticos irresponsables” de Cataluña que pretenden “liquidar España amenazando con pasar por encima de la ley” con decisiones “profundamente injustas para los catalanes, en general, y contra los españoles, en particular que “van contra la historia de España y el futuro de Europa”.“No van a tener éxito porque no lo vamos a permitir”, sentenció.