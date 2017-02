CONGRESO PP. COSPEDAL RINDE HOMENAJE A RITA BARBERÁ CON UNA OVACIÓN DE TODOS LOS COMPROMISARIOS

Etiquetas

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, rindió este viernes homenaje a todos los afiliados y dirigentes que han fallecido desde 2012 y, en particular, se acordó de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que recibió una ovación con todos los compromisarios puestos en pie.Cospedal presentó un informe de gestión como 'número dos' del partido ante los 3.128 compromisarios que asisten al 18 Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid. Al final de su intervención, se acordó expresamente de los compañeros que han muerto en los últimos cinco años y citó con nombre y apellidos a los que pertenecieron a la Junta Directiva Nacional.Así citó a la ex teniente de alcalde de Madrid Mercedes de la Merced, la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, el exsenador Alejandro Muñoz Alonso, el fundador Carlos Argos, y los exdiputados Luis Gámir y Roberto Soravilla, entre otros."Se nos vendrán a la cabeza muchos otros, a mí se me viene a la cabeza el nombre de Rita", dijo con la mirada dirigida al cielo. Entonces, el plenario con los más de 3.000 compromisarios se pusieron en pie y rindieron una sonora ovación a Rita Barberá, fallecida el 23 de noviembre en un hotel de Madrid en pleno proceso judicial contra ella por la financiación del PP de Valencia.Cospedal subrayó que "llevamos en el corazón a todos ellos, a los que antes que nosotros confiaron y soñaron en reunir las aspiraciones de millones de hombres y mujeres en torno a un gran partido de centro derecha español. A quienes forjaron este partido y quienes lo lucharon".La secretaria general del PP recordó, además, a "los que se levantaron contra la tiranía etarra" y dieron su vida por defender la libertad porque "eso es el PP".