CONGRESO PP. HERNANDO SOBRE PODEMOS: "HOY ANDAN EN UNA PLAZA DE TOROS A BOTELLAZO LIMPIO DISPUESTOS A SACRIFICAR A UN NIÑO"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, arremetió este viernes contra Podemos y contrapuso el clima en el que ambas formaciones afrontan los congresos internos de este fin de semana. "Hoy andan en una plaza de toros a botellazo limpio dispuestos a sacrificar a un niño", afirmó en alusión a la guerra entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.Hernando hizo estas declaraciones durante su intervención en la primera jornada del 18 Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde presentó un informe de gestión del trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja.Nada más empezar su intervención, atacó a los nuevos políticos que han entrado en el Congreso tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016, dado que considera que en pocos meses han demostrado que "sólo les preocupaba ocupar el poder" y que "la gente les preocupaba un bledo".Recordó que Iglesias exigió en la negociación con el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez el control de más de media docena de ministerios, además del Centro Nacional de Inteligencia y Radio Televisión Española. Once meses después, sentenció, "hoy andan en una plaza de toros a botellazo limpio y dispuestos a sacrificar a un niño".Hernando manifestó que los podemistas "representan lo peor de la política" y contrapuso su congreso de Vistalegre II de este fin de semana con la "corresponsabilidad" del Partido Popular a la hora de sacar a España de la crisis económica y cumplir sus "obligaciones" al frente del país.Ante la nueva legislatura que se presenta por delante sin mayoría absoluta del PP, el portavoz en el Congreso recomendó "actuar con altura de miras" en la negociación con otras formaciones políticas, "sumando y no restando" . "Aquí no vale el no es no, los bloqueos, la política de eslogan o las pancartas. Es la hora de la responsabilidad porque quedan muchas cosas por hacer", añadió.