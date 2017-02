CONGRESO PP. LA CÚPULA DEL PP ASEGURA QUE QUEDA “RAJOY PARA RATO”

Etiquetas

La continuidad al frente del Partido Popular de Mariano Rajoy no es un asunto que esté en cuestión entre los dirigentes populares porque el cierre del 18 Congreso Nacional del PP aseguran que “queda Rajoy para rato”, después de la reelección del presidente con un 95,65% de los votos. A su llegada a la tercera y última jornada del cónclave de los populares, los miembros de la nueva dirección del PP aseguraban que el liderazgo de Rajoy no está en cuestión y que el PP sale todavía más unido de este congreso.El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente regional del PP, Juan Vicente Herrera, aseguró que hay “Mariano Rajoy para rato” si bien, cuando se le cuestionó sobre si debe ser el próximo candidato en el caso de unas elecciones, se ciñó a que eso “no se ha debatido aquí” porque “eso toca dentro de tres años”.En la misma línea se posicionó Javier Arenas, que tras la renovación de la Ejecutiva sigue como vicesecretario de Política Autonómica. El dirigente andaluz señaló que queda Rajoy para rato porque “tiene mucho, mucho que dar” y de este congreso sale “muy fortalecido”, ya que la “cohesión y la unidad” siguen siendo señas de la identidad del PP.Sobre si Rajoy debería ser nuevamente candidato en el caso de unos comicios electorales, Arenas apuntó que “nadie” en el PP se plantea la “eventualidad” de que haya unas elecciones y que, en su caso, “no sea Rajoy” el cartel electoral. “Y cuando digo todos, es todos”, apostilló. Por su parte, el también vicesecretario Javier Maroto, encargado de Política Social, expresó que éste ha sido el congreso de la “unidad” y eso es “importante porque los partidos que no saben ni gobernarse a ellos mismos no podrán nunca gobernar España". La “diferencia” del PP con otras formaciones, dijo, es que “cuando te enredas en temas internos, en luchas de poder intestinas, eso gastan y elimina todas la energías para hacer propuestas a la sociedad”.Para Maroto, el PP está “preparado para seguir gobernando España y con una unidad interna, que es nuestra fortaleza”.Sobre el candidato, destacó que si una de las palabras claves es la unidad, la otra es “equipo”, porque la manera combinar “experiencia con caras nuevas, frescas”; si bien “siempre tiene que haber un capitán” y “Rajoy que tiene la experiencia de haber llevado el barco cuando el agua estaba calmada y cuando había tempestad”.La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátim a Báñez, remarcó que de este congreso los populares salen “reforzados y unidos”. Por su parte, el nuevo coordinador general del PP y vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez Maillo, aseguró que asume con normalidad el nuevo cargo que le ha dado porque hacía tiempo que venía trabajando en funciones parecidas, pero admitió "que los nombres son importantes".A su juicio, la imagen que el PP ha demostrado a la sociedad española es que mientras otros se “dan de codazos”, ellos han hecho un congreso “pensando en los españoles". "Lo que decía ayer Rajoy es que lo que funciona más o menos hay que mantenerlo y estoy muy agradecido y muy contento", agregó.