CONGRESO PP. MAÍLLO AUGURA QUE EL NUEVO PROCESO DE ELECCIÓN DE LÍDERES LO COPIARÁN OTROS PARTIDOS

- Subraya que el PP ha de ser una partido que se renueve sin renunciar a su “personalidad propia”. El vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se mostró este viernes convencido de que el sistema de elección de líderes que él defiende en el 18 Congreso Nacional del PP será imitado en el futuro por el resto de formaciones políticas.Así se pronunció Maíllo durante su discurso en el debate de la ponencia política y de estatutos en el cónclave que los populares están celebrando este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid con el objetivo de renovar su ideario, reafirmar su proyecto ideológico y reforzar el liderazgo de Mariano Rajoy.Durante su alocución, Maíllo defendió que las propuestas que los populares plantean en este cónclave son “ambiciosas” porque introducen “cambios profundos y de calado”. Fruto de ello, continuó, son las más de 4.000 enmiendas que se han presentado, en general, y las 1.334 planteadas en la ponencia política y de estatutos. De hecho, anunció que el 90% de las enmiendas formuladas han sido transaccionadas, quedando vivas únicamente el 10%.“El PP es un partido vivo, que goza de gran dinamismo y gran vitalidad. No rehúye ningún debate desde la coherencia y con capacidad de diálogo”, sentenció. Uno de los debates que ha generado más interés es el de la elección de los líderes de la formación. Maíllo defiende que el modelo del partido será el de doble vuelta con una primera votación entre los militantes y una segunda entre compromisarios, pero si un candidato obtiene la mayoría absoluta entre afiliados queda confirmado. Fue más allá al asegurar que pretende introducir en la segunda vuelta “mecanismos” (como la mayoría reforzada) para que la opinión de los afiliados, “cuando se muestra de manera clara, rotunda, evidente y mayoritaria, no sea cambiada por los compromisarios o por los candidatos”.SER "NOSOTROS MISMOS"A pesar de estos cambios, Maíllo advirtió de que el PP “siempre tiene que ser eso: nosotros mismos” y apeló a renovarse sin renunciar a su “personalidad propia”. Esto le sirvió para reflexionar acerca de que el partido “no es un fin en sí mismo”, sino un “instrumento muy útil donde compromisarios y afiliados son muy importantes”.“(El partido) no es solo propiedad de militantes y compromisarios, que también, sino del conjunto de los españoles. Un partido sin militancia no es nada, pero sin votantes tampoco es nada”, remachó. Por otro lado, Maíllo afirmó que el PP ha de trabajar para conseguir “más confianza” de los ciudadanos con el objetivo fundamental de recuperar a aquellos votantes que se refugiaron en otros partidos al sentirse abandonados por los populares. También apostó por fortalecer la apuesta por la regeneración, ya que, dijo, el PP ha comprendido que el “comportamiento indebido de algunos nos ha hecho mucho daño”, al tiempo que dejó claro que se ha de poner el acento sobre el momento en que una persona implicada en un caso de corrupción debe abandonar el partido y en los controles internos para detectar estas anomalías y “echar al indeseable que roba”.