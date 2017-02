CONGRESO PP. FEIJÓO PIDE QUE ESPAÑA NO SEA EL “PUZZLE” DE LAS “VOLUNTADES” DE SUS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Etiquetas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apeló este sábado a la necesidad de que España jamás se convierta en un “puzzle” que aglutine las “voluntades” de sus 17 presidentes autonómicos, sino que ha de erigirse en el “mosaico” de las “preocupaciones” e “inquietudes” de sus 47 millones de habitantes.Así se pronunció Feijóo durante su intervención en la 'Ponencia Económica y de Administración Territorial' que tuvo lugar en el marco del 18 Congreso Nacional que el PP está celebrando en la Caja Mágica de Madrid.Durante su alocución, el presidente de la Xunta de Galicia subrayó que la “unión de la baja tasa de natalidad y de la elevada esperanza de vida” representa uno de los “grandes retos estructurales” a los que se enfrenta España. “Tenemos que actuar para atajar el que puede ser el problema irresoluble de España”, sentenció.En el plano territorial, Feijóo defendió la igualdad de los españoles con independencia de la comunidad autónoma en la que residan y agregó que España no puede convertirse en un “puzzle” compuesto de las “voluntades” de sus 17 presidentes autonómicos, sino que ha de llegar a ser el “mosaico” de las “preocupaciones” e “inquietudes” de sus 47 millones de ciudadanos. Afirmó que la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero ha sido el “prólogo de algo ilusionante”. Tras afirmar que España ha sorteado unos “años difíciles”, creyó llegado el momento de “decidir por qué senda avanzará la España de las Autonomías”.Manifestó que la financiación autonómica “no volverá a ser cosa de dos”, por lo que aseguró que es el momento de ser “ambicioso” en la inversión en infraestructuras, que, desde su punto de vista, son un elemento que “dinamizan la economía” y contribuyen a “generar empleos”.A su vez, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, presentó a su partido como la “envidia” del resto de formaciones, ya que “nos llevamos bien y no nos peleamos los unos con los otros”. A continuación, defendió la vigencia de la Constitución, a la que definió como la “expresión de una España reconciliada y que no se quiere dividir”.Por último, el coordinador general del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, destacó el compromiso de su partido con el mantenimiento de las diputaciones provinciales, si bien reconoció la necesidad de buscar fórmulas para dotarlas de una “mayor eficacia y eficiencia”.