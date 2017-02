CONGRESO PP. MAROTO CARGA CONTRA C’S PORQUE ES SOCIALDEMÓCRATA "LOS DÍAS PARES" Y LIBERAL PROGRESISTA "LOS IMPARES”

Etiquetas

El vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, marcó este sábado distancia entre su formación y Ciudadanos, al considerar que el partido liderado por Albert Rivera es socialdemócrata “los días pares” y liberal progresista “los impares”. Así lo expresó en su discurso ante los compromisarios antes de que se aprobara por mayoría el texto de la Ponencia Social, de la que fue coordinador en este 18 Congreso del PP, y poco antes de que Mariano Rajoy anunciase el equipo que le va a acompañar en los próximos años.“Ha quedado meridianamente claro que el PP defiende principios sociales que no coinciden con la socialdemocracia de siempre ni tampoco coinciden con los partidos que son socialdemócratas los días pares y liberales progresistas los días impares”, dijo, aunque sin citar a este partido, refiriéndose al debate que se produjo esta semana en Ciudadanos sobre su ideario político y principios.También se despachó con dureza contra Podemos, que contraprogramó al PP para celebrar también este fin de semana su Asamblea Ciudadana. En su opinión, se trata de un partido que se dice “nuevo” y “cuando rascas encuentras dentro lo más viejo y rancio de la antigua política de la Europa del este”.Frente a este panorama política, defendió que el PP es “otra cosa”, es “el centro reformista” y tiene sus propios “principios sociales”, que son “distintos y mejores”. “Nosotros decimos sí a una buena política social, porque previamente decimos sí a una buena política económica”, expuso.“Decimos bien alto y orgullosos sí a la familia, pero también a la familia tal y como se entiende hoy en Europa en el siglo XXI”, sentenció, antes de decir otro “sí en mayúsculas” a la “solidaridad” entre individuos, territorios y generaciones, así como a la “igualdad real y efectiva de derechos y obligaciones” de todos los españoles.Además, Maroto confesó que ha aprendido de Rajoy “a defender a las personas”. “Quiero agradecer al presidente que cuando venían maldadas se acordó de las personas, las mayores, que no tienen ninguna culpa de la crisis y sólo han hecho una cosa en la vida que es trabajar”, reseñó.Por último, celebró el trabajo “difícil” que se ha realizado desde la Ponencia Social. “Hemos hecho un esfuerzo increíble, porque este partido en materia social ha decidido buscar lo que nos une y no estar enredados en lo que nos separa y eso es un gran paso para construir”, concluyó.