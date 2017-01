ERREJÓN CONSIDERA QUE PODEMOS DEBE APROVECHAR LA “CRISIS EXISTENCIAL” DEL PSOE PARA DEMOSTRAR “CAPACIDAD DE GOBIERNO”

Etiquetas

- “Si dejamos que el PSOE se recomponga regalándole toda iniciativa que Rajoy le permita presentar a la opinión pública como mejora de las condiciones de vida, habremos fracasado”, afirma. El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, presentó este viernes el documento que defenderá en la asamblea de ‘Vistalegre II’, en el que asegura que la formación morada “está perdiendo un tiempo precioso al no aprovechar la crisis existencial del PSOE” y formar así una mayoría nueva, y que si continúan por esta senda “resistencialista” que se inició tras las elecciones del 20 de diciembre, “la restauración estará mucho más cerca”.‘Desplegar las velas: un Podemos para gobernar’, esta es la denominación que ha dado finalmente el equipo de Errejón, ‘Recuperar la ilusión’, al documento político que defenderá en el cónclave que la formación morada celebrará entre el 10 y el 12 de febrero. En el mismo, plasma algunas de las ideas que Errejón considera han venido dándose en los últimos años y derivando en un partido que a su juicio tiene que demostrar “capacidad de gobierno y voluntad de poder”.“Hay que atreverse a gobernar, no es el momento de dudas, repliegues o complejos”, apunta en el documento de 42 páginas, con el que el responsable Político de Podemos planta cara a las tesis del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. “La labor de una fuerza revolucionaria no es hacer siempre lo mismo, sino saber cambiar conforme cambia el equilibrio de fuerzas y el terreno”, dice en el texto, si bien incide en generar “una organización democrática y popular, distribuida, territorializada, feminizada y compleja”, que vaya “de la máquina de guerra electoral al movimiento popular”. RELACIÓN CON EL PSOEEl equipo de Errejón aborda en su documento cómo debe ser la relación de Podemos con el PSOE. “Abordar la relación con el PSOE de manera inteligente y laica ha sido siempre mucho más productivo para Podemos que la negación obsesiva y el choque frontal”, apunta. “La relación de Podemos con el PSOE debe ser hábil, pues no puede desconocer su importancia histórica pero tampoco tomar decisiones en base a su existencia. No puede obviarlo pero tampoco subalternizarse de forma sistemática por definirse en relación a él. A Podemos no le toca elegir entre dilemas del pasado, no tiene que decidir entre ser el PCE o el PSOE. Podemos nació en una hipótesis que pateaba esos dilemas”, explican los redactores en este apartado. Asimismo, aseguran que “Podemos está perdiendo un tiempo precioso al no aprovechar la crisis existencial del PSOE para formar una nueva mayoría en nuestro país. Si continuamos por la misma senda resistencialista que iniciamos tras el 20D, la restauración estará mucho más cerca”. Además, insisten de forma rotunda: “Si dejamos que el PSOE se recomponga regalándole toda iniciativa que Rajoy le permita presentar a la opinión pública como mejora de las condiciones de vida, habremos fracasado”. OFENSIVA PARA GANAR AL PPDefinen también su organización política como una formación que ha de estar “a la ofensiva para ganar al PP de Mariano Rajoy”. Para ello, se marcan una serie de retos para “avanzar posiciones”: “No regalar más tiempo, ni creer que el derrumbe de alguno de los partidos tradicionales será para siempre o nos hará nuestro trabajo. Recuperar la iniciativa demostrando que somos capaces de presionar al Gobierno, de liderar acuerdos o de instalar temas en la agenda nacional que nos muestren como una fuerza política de futuro. Y con capacidad de dirección a la vez creando un orden nuevo y generando certezas y seguridades”. Piden un Podemos que sea “útil” ya en las instituciones para recuperar el discurso transversal “que deje atrás las etiquetas izquierda-derecha”. “Ahora tenemos que abrirnos en lugar de cerrarnos, recuperar el rumbo de la transversalidad y el proyecto ganador, demostrarnos útiles a nuestro pueblo en las instituciones donde estamos para ser la punta de lanza del país que está por venir”, afirman en el documento político.Además, remarcan la tesis fundamental para alcanzar estos objetivos: “Hay que atreverse a gobernar, no es el momento de dudas, repliegues o complejos sabiendo que esto siempre se hace en condiciones no elegidas, nunca idóneas. Y aun así hay que hacer camino, transformar, redistribuir, democratizar y dejar el país mejor para que quienes vengan detrás sigan empujando. El Gobierno y el Estado no lo pueden todo, pero son tan importantes como para que los de arriba lo pretendan patrimonializar y usufructuar siempre. Por algo será”.