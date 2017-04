EL PP CONSIDERA QUE A PODEMOS LE “ABURRE DEMASIADO” LA VIDA PARLAMENTARIA Y POR ESO PASEA EL ‘TRAMABÚS’

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, señaló este jueves que Podemos está “bastante aburrido” de la vida parlamentaria y dedica su “tiempo libre” a iniciativas como la del ‘TramaBús’, vehículo que los dirigentes de la formación morada están paseando por las calles de Madrid para denunciar las conexiones que aseguran existen entre la corrupción y el poder político y económico.Maíllo se pronunció en estos términos en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde aseguró no haber visto circulando este autobús que lleva impresos los rostros de personajes como José María Aznar, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Felipe González. “Podemos debe aburrirse demasiado y por eso se dedica a montar autobuses”, criticó, antes de valorar que el partido de Pablo Iglesias “tiene mucho tiempo libre porque no se dedica demasiado a la vida parlamentaria”. Por último, el coordinador general de los populares, aseguró que en su partido no le dan “ningún tipo de importancia” a este autobús. Preguntado por si debería dejar de circular, contestó que “la verdad es que a este asunto directamente le dedicamos medio segundo”.