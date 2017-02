(AVANCE) COSPEDAL APOYA EL ASCENSO DE MAÍLLO PORQUE COMO MINISTRA NO PODRÁ ESTAR EN EL “DÍA A DÍA” DEL PP

Etiquetas

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró este lunes positivo el ascenso de Fernando Martínez-Maíllo a coordinador general de los populares, ya que sus funciones al frente del Ministerio “no me van a permitir estar en el día a día y en el detalle” del partido.Así se pronunció en una entrevista en la Ser, recogida por Servimedia, después de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, mantuviera a Cospedal como secretaria general de la formación y decidiera ascender a Maíllo a coordinador general y responsable de Organización y Electoral durante el XVIII Congreso Nacional que los populares celebraron este fin de semana.Respecto a las fricciones que pudieran surgir entre ambos, Cospedal opinó que “no habrá problemas” y mostró su confianza en que el tándem “funcionará bien”.De hecho, aseguró que ve positivo el ascenso de Maíllo, ya que sus responsabilidades al frente del Ministerio de Defensa "no me van a permitir estar en el día a día y en el detalle. Es bueno para mí que esté más al tanto del día a día”.