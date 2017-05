MOCIÓN. COSPEDAL CREE QUE PODEMOS QUIERE PROVOCAR UN “ESPECTÁCULO” PORQUE LO NECESITA “PARA SOBREVIVIR”

Etiquetas

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se mostró este jueves convencida de que la moción de censura de Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no prosperará, y dijo que con su debate este partido lo único que busca es montar un “espectáculo” para “sobrevivir” políticamente.Cospedal hizo estas consideraciones en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, donde alertó del “peligro” que supone que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, diga que “la calle es mejor que el Parlamento”. Una frase “muy peligrosa” de quien se ha presentado a las elecciones y “parece que no le gusta el resultado de la calle”.“Los ciudadanos les dijeron que no iban a gobernar y parece que hay algunos a los que solo les gusta la democracia cuando ganan ellos y a los que solo les gusta la democracia cuando ganan muchas veces hacen lo posible para que la democracia no siga funcionando”, indicó.Desde su punto de vista, Podemos lleva “mucho tiempo” sin tener ese “protagonismo que parece que lo necesitan casi para sobrevivir” y, por ello, “necesitan otra vez poner de manifiesto que ellos son los que traen el espectáculo al Parlamento” con esta moción cuyo debate comenzará el 13 de junio.