CRISTINA FALLARÁS: “NOS RASGAMOS LAS VESTIDURAS CON TRUMP, PERO EN EUROPA PERMITIMOS COSAS PARECIDAS"

Etiquetas

La directora de ‘Diario16.com’, Cristina Fallarás, manifestó hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que en Europa y en España “nos rasgamos las vestiduras” con las primeras medidas de Donald Trump, pero en realidad el mandatario americano no es más que “un retrato nuestro llevado a lo barroco”.Fallarás dijo en la tribuna informativa organizada por Nueva Economía Fórum que al presidente estadounidense se le reprocha lo que está haciendo con los inmigrantes “cuando nosotros tenemos la valla de Melilla o los refugiados en las fronteras de Grecia”. “El problema de Trump es que él enuncia las cosas, nosotros las permitimos”, añadió.Sobre la crisis del PSOE, Fallarás considera que el apoyo que ha decidido dar al PP en la investidura de Rajoy es un “lastre” que le “va a pasar cuenta” en esta legislatura y a ello debe añadir otro motivo de preocupación, que es “el envejecimiento” de su base electoral a una marcha aceleradísima”.Respecto a Podemos, opina que están inmersos en una “pelea de gallos”, pero su problema principal es “la incapacidad para movilizar el voto femenino”. “Se lo dije un día a Pablo Iglesias y me dijo que tengo razón; si no consiguen movilizar el voto femenino, se quedarán donde están ahora”.La directora de ‘Diario16.com’ augura futuro al nuevo proyecto aglutinador de izquierdas de Ada Colau en Cataluña, “porque es el único que parece conocer lo que le pasa a las personas”. Cree que el crecimiento de este nuevo fenómeno político es uno de los factores que están haciendo plantearse a la derecha nacionalista y a sus apoyos el posible adelanto de la celebración del anunciado referéndum. “Tienen prisa, porque hay una izquierda ligada a lo social que les está ganando por la mano y va cogiendo fuerza”, señaló Fallarás.