EL PP CRITICA QUE EL PSOE ACEPTE AHORA CITAR A POLICÍAS EN LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ

El PP criticó hoy que el PSOE anunciara este martes que está dispuesto ahora a citar a policías en la comisión que investiga si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó de forma partidista a las Fuerzas de Seguridad del Estado.A este asunto se refirió el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, quien dijo que los socialistas tendrán que explicar su cambio “de criterio”.En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Hernando señaló que él es una “persona de palabra” y por eso no entiende que el PSOE cambie de opinión y esté dispuesto ahora a que ex altos mandos policiales comparezcan en la comisión sobre Fernández Díaz. “QUÉ HA CAMBIADO”El portavoz de los populares se preguntó “qué es lo que ha cambiado” de esta semana a la anterior, “cuando el PSOE votó que no vinieran determinados cargos y ahora dicen que sí”, en referencia a que los socialistas, PP y Ciudadanos coincidieron en no citar a exmandos policiales.Añadió que habría que interrogar sobre este cambio de criterio al releegido secretario general socialista, Pedro Sánchez, y al nuevo portavoz de este partido en el Congreso, José Luis Ábalos. En todo caso, Hernando criticó que haya formaciones políticas, como el PSOE, que tengan la capacidad de cambiar de criterio en asuntos importantes “día a día” y “semana a semana”.