CRÍTICAS EN EL CONGRESO AL BLINDAJE DE LA JUSTICIA GRATUITA PLANTEADO POR PP Y PSOE

Podemos y los partidos nacionalistas catalanes (ERC y PDECat) mostraron hoy sus dudas sobre la reforma legal consensuada por PP y PSOE para evitar que la justicia gratuita en España pague IVA, algo que la UE ha obligado a hacer a otros países comunitarios, como Bélgica.La formación morada y los nacionalistas catalanes plantearon sus dudas esta tarde en el Pleno del Congreso, donde se debatió la toma en consideración de una proposición de ley consensuada por populares y socialistas para que el turno de oficio no pague IVA en España. Los principales cambios de la reforma planteada por populares y socialistas es que el pago a los abogados de oficio será considerado “indemnización” y no “retribución”. Además, se establece que prestar este servicio será una obligación de los colegios de abogados, quienes podrán dispensar a los letrados a los que les sea incompatible con su labor profesional. Aunque la mayoría de los partidos dijeron que votarán a favor de la toma en consideración de la iniciativa y sólo Podemos anunció su abstención, los nacionalistas catalanes y la formación morada dijeron tener dudas sobre lo que plantean los dos partidos mayoritarios.“CAMBIO DE MODELO”A este respecto, el diputado de Podemos Eduardo Santos Itoiz sostuvo que la reforma formulada por los dos grandes partidos constituye un “cambio de modelo”, puesto que el turno de oficio pasará de ser voluntario a obligatorio para los abogados. Expresó, además, su temor a que disminuya la calidad del servicio al convertirse la justicia gratuita en algo forzado para los letrados.Estas dudas sobre la obligatoriedad también fueron destacadas por la diputada de ERC Ester Capella y por la del PDECat Lourdes Ciuró, quienes también vieron una invasión de competencias autonómicas en lo planteado por socialistas y populares.“RESPUESTA INEQUÍVOCA”Por el contrario, María Jesús Moro, del PP, defendió que la proposición presentada era una “respuesta inequívoca en defensa de nuestro modelo de turno de oficio y justicia gratuita”, servicio que dijo era una “joya” del sistema legal español.A su vez, Juan Carlos Campo, del PSOE, apuntó que este acuerdo de su partido con los populares para defender la gratuidad del turno de oficio era “casi un bálsamo” en medio de las denuncias de corrupción que afectan a la fuerza política que lidera Mariano Rajoy.Asimismo, Marcial Gómez, en nombre de Ciudadanos, indicó que la justicia gratuita es un “pilar” de la democracia española, al tiempo que anunció que su partido presentaría una iniciativa propia para mejorar el turno de oficio en España.Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, se desmarcó de los reparos de los nacionalistas catalanes al blindaje planteado para la justicia gratuita y defendió el modelo español. Sostuvo que el sistema existente no debe pagar el IVA porque en España el turno de oficio es una “obligación irrenunciable” de los colegios abogados y no es una retribución de los letrados, sino una “indemnización” por colaborar con un servicio público.