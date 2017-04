EL GRUPO CRÍTICO DEL PP VE EN LA CITACIÓN DE RAJOY UNA “ANORMALIDAD POLÍTICA QUE NO EXIME DE RESPONSABILIDAD”

Etiquetas

- Extiende la responsabilidad por la corrupción a quienes miraron “hacia otro lado”. La red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, considera que la citación al presidente del Gobierno y de esta formación, Mariano Rajoy, para declarar como testigo en el juicio de la ‘trama Gürtel’ es una “anormalidad política que no exime de responsabilidad”.Así se desprende del último editorial de este ‘think tank’ que, con el título ‘Así no se puede seguir’, expone que los últimos casos de corrupción que afectan al PP, incluida la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, “no hubieran sido posibles sin el silencio cómplice que impone el miedo al mando de quienes hacen las listas electorales”.Apunta a que “ahora será la primera vez que un presidente del Gobierno de España en ejercicio declare como testigo” y a que, aunque “tiene razón Mariano Rajoy al hablar de ‘normalidad democrática’”, estamos ante “una anormalidad política que no exime de responsabilidad”.Floridablanca también se sorprende en este editorial por “la candidez de quienes fían la resolución de un problema de este calibre al mero cambio de unas caras por otras, eludiendo reformas de fondo que se requieren para corregir los cambios del sistema”.Aunque ve necesario respetar la presunción de inocencia, abunda en que esto “no es óbice para exigir responsabilidades políticas”, al tiempo que extiende las responsabilidades por estos casos a quienes han hecho de “mirar hacia otro lado” una estrategia pragmática desde “el prisma de los palmeros” que ha sido “nefasta” para el futuro de la Nación.Por todo lo expuesto, reclama una reforma electoral que acerque a los representantes a los ciudadanos de modo que “su supervivencia dependa directamente del elector y no de rendir pleitesía a los dirigentes del partido correspondiente” y que, a la vez, “ponga a prueba la responsabilidad del representante”.Así las cosas, lamenta que España sea “un país sumido en la rutina de los casos de corrupción y en el oneroso tedio que provocan sus dirigentes con respuestas frustrantes que sonrojan y constituyen un insulto a la inteligencia". A su juicio, esta corrupción “sistémica” es “una de las principales causas de las que se nutre el populismo”.Finalmente, este grupo hace hincapié en que España “no puede estar presa de la política del inmovilismo y de su reverso, el populismo” y aboga por “una alternativa política ambiciosa con una agenda reformista destinada a fortalecer y modernizar nuestro modelo institucional”.