RIVERA CUENTA CON ENTRAR EN GOBIERNOS DE COALICIÓN A PARTIR DE LA PRÓXIMA LEGISLATURA

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este miércoles que en España "habrá que acostumbrarse a gobiernos de coalición" a partir de la próxima legislatura en los que su partido estará dispuesto a participar. En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Rivera explicó que las actitudes que ve "coleando" de épocas pasadas de mayorías absolutas le confirman que hizo lo correcto permitiendo la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno pero permaneciendo en la oposición. Sin embargo, cree que en el futuro, cuando todo eso se haya "limpiado" serán habituales los gobiernos de coalición y él no descarta participar en ellos, dentro de "una o dos legislaturas". De hecho, precisó que uno de los objetivos de la próxima Asamblea General de Ciudadanos es preparar al partido para ello. Rivera dijo que es "un poco absurdo" atribuir su cena en Moncloa con Rajoy y los equipos negociadores a un intento de compensar el acercamiento del Gobierno al PSOE. Al contrario, se mostró "encantado de que por fin el PP se haya enterado de que llegar a acuerdos con el PSOE no es tan malo". Recordó que el PP los puso "verdes" cuando llegaron a un acuerdo de investidura que resultó frustrado, y reiteró su convicción de que los escaños del PSOE pueden ser "decisivos" si deciden utilizarlos para impulsar reformas y ejercer una oposición "útil". En ese sentido, volvió a emplazar a los socialistas a negociar los Presupuestos Generales del Estado sin dar un "no" de entrada, y reiteró que Ciudadanos los respaldará si incluyen las partidas acordadas y que ascienden a unos 3.800 millones de euros. Sobre una posible negociación del Gobierno con el PNV, Rivera alertó de que su partido rechazará un posible intercambio por el que los nacionalistas respalden las cuentas públicas del Estado a cambio de una modificación de la política penitenciaria que afecte a presos de una banda terrorista "que aún no ha entregado las armas". Cree que "no tiene mucho sentido" mezclar esos ámbitos en una negociación presupuestaria y que, además, ese intercambio sería rechazado no solo por su partido sino por buena parte del electorado del PP.