La CUP pide a Puigdemont no usar el Pacte pel Referèndum para eludir la fecha de la consulta

Gabriel dice que habrá que desobedecer y usar las partidas suspendidas de las cuentas

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Carles Puigdemont, que no se escude en el trabajo que está haciendo el Pacte Nacional pel Referèndum para no fijar fecha a la consulta, después de que Puigdemont dijera el miércoles en el Parlament que la anunciará "antes de las vacaciones" del verano.

En un entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha lamentado que la explicación de Puigdemont para no anunciar fecha y pregunta sean los trabajos del Pacte --que aúna a partidos, sindicatos y entidades--, porque ella cree que no conseguirá su objetivo de acordar el referéndum: "Todos sabemos que el pacto con el Estado no llegará".

Gabriel ha añadido que fijar la fecha y la pregunta "no condicionará la respuesta del Gobierno" al Pacte Nacional pel Referèndum, cuyo trabajo es recabar apoyos para consensuar la consulta con el Estado.

"El monopolio de la fecha y la pregunta lo está teniendo el Govern", según Gabriel, cuyo partido urge al presidente a anunciar fecha y preugnta para demostrar determinación e impulsar las campañas que pretenden iniciar los partidos independentistas en favor el 'sí' en esa consulta.

Además, la diputada ha recelado de que el presidente defendiera el domingo que esa consulta "se puede votar de muchas maneras", porque considera que ese tipo de declaraciones diluyen el sentido de un referéndum al uso, que para ella supone interpelar a la población con una pregunta concreta, clara y binaria, para que la gente acceda a un colegio y vote.

Por eso considera que el Govern debe trabajar en la logística para permitir a la gente votar, y para eso necesitará además las partidas de los Presupuestos anuladas por el TC: "Habrá que desobedecer la suspensión del Estado, y las partidas deberán garantizar que se hagan las compras y adjudicaciones necesarias para el referéndum".

Gabriel ha añadido que el acto unitario de Govern del 21 de abril para ratificar su compromiso con el referéndum no era necesario, porque a su juicio ya no es un compromiso, sino una obligación.

Y ha defendido la reforma del reglamento que abordó el pleno del Parlament el miércoles para agilizar la ley de transitoriedad jurídica, porque la CUP quiere celebrar el referéndum cuanto antes, pero cree que no era una prioridad y que no servirá para esquivar impugnaciones: "No es la idea, porque somos conscientes de que las impugnaciones y las inhabilitaciones estarán sobre la mesa".

DEFENSA DE LLUÍS LLACH

Gabriel ha defendido al diputado de JxSí Lluís Llach, que auguró sanciones del Govern a los funcionarios que incumplan las leyes de 'desconexión': "Lo que decía Llach es que, si hay un referéndum que se gana y una mayoría de la población apuesta por el 'sí', se tendrá que cumplir; no por obligación, sino porque es la voluntad de la mayoría".

La diputada cree que la polémica radica en el uso de la palabra 'sanciones', "que inquieta mucho" a la ciudadanía, por lo que ha emplazado al Govern a poner al frente del referéndum a personas que no teman por su posición, y considera fácil encontrarlas entre los alcaldes y los funcionarios implicados en hacer un referéndum.