Camargo reconoce que Podemos ha sufrido "desgaste" y continúa barajando aspirar a la Secretaría General

La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, ha reconocido que durante estos años su formación ha sufrido "desgaste" y ha explicado que la posibilidad de presentarse a la Secretaría General de partido "continúa abierta".

"No he dado ningún paso hacia ningún lado. Ya se hablará cuando llegue el momento", ha asegurado Camargo, quien ha insistido en que "las primarias de manera urgente ya no son una realidad".

Sobre el desgaste de la formación, la portavoz ha explicado que "todo gobierno lo sufre" y ha asegurado que "negar la realidad tampoco conduce a nada". Por este motivo, ha añadido, es necesario "debatir los porqués y las soluciones".

"Es importante poner en marcha debates abiertos para poner en común lo que se ha hecho bien y lo que no", ha expuesto Camargo.

Por su parte, el líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha mantenido su postura de no presentares a la Secretaría General y ha asegurado que el proceso que se abrirá tiene que ser "lo más participativo posible".

"La clave está en el proyecto político y que después la gente pueda elegir al candidato que más le guste", ha explicado.