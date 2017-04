Campuzano (PDeCAT) no augura "mucho recorrido" a la moción de censura de Podemos

Etiquetas

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha considerado legítima la moción de censura de Podemos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero no cree que "tenga mucho recorrido" porque no la ve en la línea de conseguir mayorías para que fructifique, sino que le ve una intencionalidad política.

"Está en la lógica de poner en un aprieto al PSOE y por la pugna por un espacio político. No va en la de construir mayorías", ha sostenido este viernes en rueda de prensa con el portavoz económico en la Cámara Baja, Ferran Bel.

Campuzano ha explicado que el líder de los 'comuns' y portavoz parlamentario de EnComúPodem, Xavier Domènech, que forma parte de la coalición Unidos Podemos en el Congreso, les ha pedido una reunión para la próxima semana para abordar la propuesta.

El PdeCAT escuchará a Domènech pero no acoge la propuesta con optimismo: hace responsable al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la legislatura del Gobierno popular porque no propició una "alternativa a Rajoy", según ha dicho Campuzano, en referencia a la posibilidad del acuerdo de investidura entre Podemos, PSOE y los partidos soberanistas que no se llegó a sustanciar.