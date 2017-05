Cantabria se queja de la "manga ancha" del Gobierno central con el País Vasco al rebajarle el cupo

Etiquetas

Sota no critica el acuerdo Gobierno-PNV sobre los PGE pero dice que los nacionalistas vascos han "vendido" a sus diputados por "5.000 millones"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, critica que el Gobierno central (PP) insista en que "no hay más recursos" para las comunidades autónomas y sea "restrictivo" con ellas y ahora tenga "manga ancha" y disponibilidad para rebajar el cupo vasco a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado para 2017, una decisión que, a su juicio, sí tendrá efecto sobre los ingresos que recibirán el resto de territorios, incluido Cantabria. "Eso alguien lo pagará", ha dicho.

Así ha reaccionado Sota al acuerdo suscrito ayer, miércoles, por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, por el que el Grupo vasco apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a cambio de una rebaja en el Cupo de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras que sitúa la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.

Además, el Gobierno, en el marco del acuerdo, ha accedido a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago que se realizará en los próximos 5 ejercicios.

"Ya quisiéramos nosotros que se nos diera el mismo trato", ha dicho el consejero de Economía, que ha reclamado que Cantabria "solo exige Justicia y un trato equitativo" al que tienen comunidades autónomas como el País Vasco que, según ha dicho, "en este caso, "venden" a sus cinco diputados "por 5.000 millones" el quinquenio. "Cinco diputados son 5.000 millones, sale la cuenta", ha ironizado.

El responsable de Economía del Gobierno de Cantabria ha aclarado que él no critica el acuerdo PNV y PP para los Presupuestos porque, a su juicio, es "bueno" que España tenga ya unas cuentas pero cree que "lo que se puede hacer es tener manga ancha para unos y luego ser muy restrictivo a los demás".

Sota ha demandado un trato "equivalente" para todas las comunidades y cree que tiene "poca justificación" que a una de las comunidades "más ricas de España", como es el País Vasco, "se le den mucho mayores ingresos" mientras a aquellas que tienen "más problemas", "no solamente no se les dé más, sino que se les quite", como, según ha vuelto a insistir, ha ocurrido con Cantabria.

Así, el consejero ha vuelto a referirse a los compromisos incumplidos con Cantabria en 2016 y que el Gobierno regional (PRC-PSOE) cifra en torno a casi 90 millones, entre los que figuran los 22 consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y no abonados para las obras del hospital Valdecilla; aquellos relativos al proyecto de la Fundación Comillas o a los prometidos para compensar el coste de aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o los de cofinanciar la dependencia.

"Para unos hay dinero y para otros no hay dinero. Es decir, eso dice muy poco de que todos los españoles somos iguales y que el trato debe de ser justo e igual a todos los ciudadanos independientemente de donde vivamos y lo que yo digo es que hay ciudadanos, en este caso vecinos nuestros, con unos niveles de renta muy elevados que, a mi juicio, no aportan al Estado la medida en que su riqueza debería aportar al conjunto de las arcas públicas", se ha quejado Sota.