Carbonero insta a Díaz a "dinamizar" el Gobierno andaluz y espera que no haya cambios en la presidencia de la Junta

Etiquetas

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha instado este lunes a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que se dedique a "dinamizar" la acción del Gobierno andaluz, una vez ha finalizado el proceso de primarias en el PSOE, donde ha vencido Pedro Sánchez, y ha mostrado su deseo de que no se produzcan cambios al frente de la presidencia de la Junta tras este resultado.

En declaraciones a Europa Press, Carbonero ha hecho hincapié en el proceso de "democracia y transparencia" que ha desarrollado el PSOE en las primarias y ha señalado que, tras el apoyo de más del 50 por ciento de la militancia socialista a Pedro Sánchez, "Andalucía no tiene por qué verse afectada".

"La presidenta de la Junta de Andalucía y el PSOE-A tendrá que tomar sus decisiones", ha subrayado Carbonero, quien le ha reclamado que "reactive las políticas, busque soluciones y dinamice el Gobierno andaluz, sobre todo en temas económicos y sociales".

Tras apuntar que los procesos internos de los partidos "paralizan" la acción externa de los mismos y "aunque no haya sido premeditado, este proceso de Primarias, sin duda, ha requerido la ralentización del gobierno", el secretario general de CCOO-A no prevé cambios en la presidencia. "No serían deseables. Díaz ganó y ahora debe dinamizar el Gobierno", ha subrayado.