Carbonero pide "un proyecto viable de izquierdas y cree que las primarias "tienen mucho de quiebra en organizaciones"

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido "un proyecto viable y creíble de izquierdas" y ha considera que el proceso de primarias "aunque es un procedimiento democrático, pero también tiene mucho de quiebra de las organizaciones", de forma, que, a su juicio, "los mecanismos democráticos hay que perfeccionarlos".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Carbonero cree que la izquierda "debe retomar un proyecto viable, creíble y de ilusión para desterrar las políticas que se vienen haciendo por la derecha española y europea".

A su juicio, la izquierda "debería ser quien llevara nuestras propuestas a foros parlamentarios", por lo que "se hace imprescindible que, en vez de estar ensimismados cada uno en su partido, haya proyectos que globalicen el Estado social, los derechos sociales, la justicia social; la izquierda tiene que retomar un proyecto viable, pues no es cuestión de dar titulares de prensa, sino presentar proyectos viables y creíbles y posibles, y pensando en global, no en el ensimismamiento interno de cada partido".

Preguntado por los procesos de primarias en los partidos, Carbonero considera que "aunque pueden parecer como elementos muy democráticos y es un espacio de expresión democrática, también tiene mucho de quiebra de las organizaciones", de forma que "los mecanismos democráticos hay que perfeccionarlos, ver cuál es el mejor y situarlo sobre el proyecto".

Sobre el PSOE, Carbonero, que recuerda la autonomía e independencia sindical y descartó pronunciarse sobre alguno de los candidatos, considera que la regeneración del PSOE "o le viene por la izquierda o no va a ser posible".

EVOLUCIÓN DEL SINDICATO

Además, Carbonero ha resaltado la organización de CCOO, "un proyecto colectivo que lo forman personas, y que ha mejorado tremendamente la calidad de vida de millones de trabajadores en España y Andalucía". Considera que CCOO "es un proyecto muy consolidado y con mucho futuro por delante", resaltando "el compromiso y el orgullo de trabajar por la verdad y justicia social".

Carbonero que hizo balance positivo desde los años de clandestinidad y la progresiva "conquista de la libertad y de la democracia", considera que "queda mucho por hacer", reconociendo que "las prioridades del sindicato han cambiado, pues se pasa de conseguir derechos a resistir en los años de crisis para no perder derechos".

No obstante, considera que "en esta nueva etapa, con nuevos compañeros, se luchará no sólo para recuperar derechos perdidos, sino ampliar derechos", toda vez que "el crecimiento económico es importante pero no debe ir sólo en beneficio de los resultados accionariales del empresario, sino repartir la generación de riqueza".

Carbonero reconoce que "el momento más difícil de estos años ha sido la reforma laboral, donde el Gobierno de la derecha se alió con los intereses del capital para hacer de España un país competitivo sólo con la devaluación del coste del trabajo y de los salarios", lo que derivó en problemas en la negociación colectiva, miles de despidos o que los convenios no decaigan.

"Es difícil y complicado porque el miedo se ha instaurado, y esta crisis ha sido la peor y con más renuncias a futuro que habrá que remediar", ha añadido el dirigente sindical.

Sobre la situación actual del sindicato, Carbonero destaca que CCOO "es tremendamente plural y no hay diferencias sustanciales sobre posicionamientos sindicales". Ha resaltado que existe una "gran cohesión" precisando que el pasado martes se ha aprobado en el Consejo el informe que se llevará al congreso, con sólo una abstención, de forma que "ahora mismo CCOO está cohesionada porque nos jugamos mucho a futuro no el sindicato, sino los trabajadores".

Preguntado por la única candidata hasta el momento a ser secretaria general, Nuria López, Carbonero destaca que "está absolutamente preparada y tiene gran capacidad, con compromiso y conocimiento del sindicato, pues lleva años de experiencia sindical". Ha recordado que sería "la primera mujer que liderara una organización en CCOO, la mayor organización de la Confederación de CCOO de España".

"Tiene un potencial tremendo", ha aseverado Carbonero, quien recuerda que "hay 65.000 andaluzas que pagan su cuota a CCOO". A su juicio, la llegada de López "supone un cambio de ciclo, pues estará mas en el perfil de los trabajadores que peor lo pasan".

MOCIÓN DE CENSURA

Por otro lado, preguntado por la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Carbonero no comparte esa forma de actuar, de forma que considera que esas acciones "son importantes en el momento político oportuno, pero no se pueden invertir solo para tener escaparates mediáticos".

"Hay motivos para ello pero hay que trabajar para presentar mociones que tengan proyección", ha añadido el dirigente sindical, que lamenta que "no hay estrategia para unirse la izquierda, sino para diferenciarse; y ese es el gran defecto de la izquierda, el de competir dentro de la izquierda para ver quién es el primero".

Por otro lado, tras lamentar la "invisibilidad" de colectivos como los trabajadores del campo y pedir más diversificación sectorial hacia la industria, para lo cual "hace falta ganas y coraje" por parte de la Junta, Carbonero también lamenta la "pasividad" en la vigilancia de las administraciones ante los accidentes laborales, así como la "irresponsabilidad" de los empresarios,

Carbonero ha pedido a la Junta que "rectifique" en el caso de los interinos de los conservatorios, de forma que "se debe efectuar una convocatoria de plazas coordinada entre el Estado y las comunidades". "Debe ser razón de Estado, donde Gobierno y comunidades autónomas se pongan de acuerdo en la fecha y hora y para mejorar los servicios que se presenta al ciudadano", ha añadido.

El dirigente sindical, tras la celebración del congreso se tomará unos días de descanso "para pensar qué voy a hacer", sabiendo que "mi agenda decaerá enormemente, lo cual me permitirá hacer otras cosas", aunque ha dejado claro que "ser sindicalista es para toda la vida", por lo que seguirá colaborando con el sindicato.