Carnero entrega los 90 avales para optar a la Presidencia del PP de Valladolid y recalca que mantendrá "la mano tendida"

El secretario general del PP de Valladolid presidente de la Diputación provincial, Jesús Julio Carnero, ha registrado este martes los 90 avales pactados como límite máximo para ser precandidato a la Presidencia del partido en el proceso de elección que esta en marcha y durante todo el cual, ha subrayado, mantendrá "la mano tendida" al otro interesado en concurrir, el concejal del Ayuntamiento de Valladolid Borja García Carvajal.

Carnero ha acudido en la tarde de este martes a la sede del PP de Valladolid para registrar los 90 avales, más cinco de reserva, con los que concurre en este proceso, después de que no pudiera hacerlo ni el pasado viernes ni el sábado debido a que el primer día no lo autorizó la Comisión Organizadora y a que el segundo no había personal del partido trabajando en las dependencias.

El aspirante a la Presidencia del PP de Valladolid ha hecho un llamamiento tanto a la "participación de los afiliados" 'populares' en lo que considera "un nuevo modelo", así como a la unidad, a la cual ha definido como "esencial y fundamental", motivo por el cual ha recalcado que mantendrá la "mano tendida" durante todo el proceso para que "entre todos" puedan "aunar esfuerzos".

Con ello, ha manifestado, se podrá continuar en el Partido Popular de las políticas de desarrollo social y económico que considera positivas para "el bienestar de todos".

Con respecto al intento fallido de registrar los avales el pasado sábado, Jesús Julio Carnero ha señalado que la imposibilidad fue "ajena" a su candidatura y se debió a "cuestiones técnicas del comité organizador", que ha acordado que la oficina no estará abierta los fines de semana.

En cuanto a la rebaja de compromisarios acordada el pasado viernes, Carnero ha reconocido que se acordó después de la llamada que recibió de parte del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que planteaba una propuesta definitiva de acuerdo sobre un asunto en el que habúan trabajado los equipos de Carnero y Borja García Carvajal sin haber concretado un punto de encuentro.

Carnero ha destacado su satisfacción por el acuerdo pues considera que "todos" trabajan en el mismo sentido y supone "dar pasos de unidad y de mano tendida". "Las dos partes, con la intervención de la persona que le debemos toda la lealtad en este momento, hemos llegado a un acuerdo importante que avala que vamos a estar trabajando y luchando por el partido", ha reflexionado.

El político vallisoletano ha recordado que el plazo para la presentación de precandidaturas concluye este viernes, por lo que "cualquier afiliado que cumpla los requisitos" puede aspirar al proceso de elección, de modo que ha preferido mantener "cautela y prudencia". Por el momento, ha apuntado, "hay un interesado nada más", pues García Carvajal todavía no les ha registrado.