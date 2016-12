Carrizosa critica que la reunión por el referéndum "vuelva a vender la misma moto"

Etiquetas

Cree que la participación de Colau es una bandera para tapar su mala gestión municipal

El portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado que la reunión por el referéndum que se ha celebrado este viernes en el Parlament pretenda "volver a vender la misma moto" ya que, a su juicio, los partidos independentistas quieran volver a celebrar otra consulta como la del 9-N y unas nuevas elecciones plebiscitarias.

En declaraciones a los medios este sábado, ha lamentado que el independentismo "no se haya adaptado a los nuevos tiempos que hay en España", donde, según él, hay una ventana de oportunidad para realizar cambios en el conjunto del Estado a raíz de la pérdida de mayoría absoluta del PP en el Congreso.

Carrizosa ha especificado que su partido propone reformas en la administración para eliminar duplicidades; reformas constitucionales; una regeneración de la justicia y un pacto por la educación a nivel nacional, y ha lamentado que la postura del Govern haga que los catalanes "vivan de espaldas" a ellas porque siguen enrocados en lo que ha definido como 'monotema'.

CRÍTICAS A COLAU

Sobre la participación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la reunión por el referéndum, Carrizosa ha dicho que la edil utiliza la misma estrategia, según él, que los independentistas: enarbolar "una bandera de distracción" para ocultar su incapacidad para llegar a acuerdos a nivel municipal, que ha quedado constatada, a su juicio, tras el rechazo en bloque de la oposición a los presupuestos.

"El 'procés' es un párking para políticos que fracasan", ha asegurado, y ha valorado que la participación de la alcaldesa en la reunión ha servido para poner de relieve, según él, que se encuentra del lado de los soberanistas.

Ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se haya negado a asistir a la reunión de presidentes autonómicos, y que su vicepresidente, Oriol Junqueras, tampoco haya asistido a la reunión del consejo de política fiscal, y ha dicho que sus decisiones "han dejado a los catalanes sin derecho a voto".

Asimismo, ha reiterado que la propuesta de su partido es dialogar con el Estado y no someterse "al dictado de los que no quieren dialogar", aunque ha subrayado que las intenciones de la Generalitat son las mismas desde hace cuatro años porque no hablan, según su criterio, de los problemas reales de los ciudadanos, y ha reconocido que, según él, no se celebrará un referéndum pactado.