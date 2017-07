Casado (PP) afirma que Bonig tiene "todo el apoyo de Génova" para tomar el relevo al Gobierno "del fracaso"

Etiquetas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que la presidenta 'popular' en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, cuenta con "todo el apoyo" del partido a nivel nacional para que "cuanto antes, ese Gobierno del fracaso --en referencia al Ejecutivo de PSPV y Compromís en la Generalitat-- deje paso a quien sabe hacer las cosas".

Casado se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios en València, donde esta tarde ofrece una conferencia sobre ética en la política en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y a la que ha acudido acompañado por la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, y por la propia Bonig.

El 'popular' la ha calificado como una persona con "experiencia", "buena persona" y "política brillante", por lo que considera que "el proyecto que encabeza es ganador". "Todo el partido a nivel nacional está apoyando a Isabel y a su equipo, y también a los tres presidentes provinciales, tiene todo el apoyo de Génova, del presidente nacional --Mariano Rajoy--", ha subrayado.

A su juicio, los valencianos "se merecen una presidenta de la Generalitat como Isabel", por lo que espera que en los dos años que quedan hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas "el PP siga dando la batalla por las cosas que importan a los valencianos, como la Sanidad o la Educación, justo lo que no hacen los gobernantes a los que pagamos aquí", ha lamentado.

En este mismo sentido se ha pronunciado Levy, quien ha destacado los "principios fuertes" de Bonig, quien está "al lado de esos padres que quieren la mejor educación para sus hijos y que ven las imposiciones dogmáticas de la Generalitat", ha apuntado en referencia al decreto de plurilingüismo y a los conciertos educativos. En su opinión, esta "imposición dogmática" de Compromís "mucho se parece a los inicios hace 10 años del nacionalismo en Cataluña".

"He visto empeorar mucho la convivencia en Cataluña y espero que no se traslade para los valencianos desde el Gobierno, y la única manera es acabar con este gobierno de la imposición dogmática y que haya una mujer al frente, pero no en la sombra como Oltra --vicepresidenta del Consell--, sino al frente como Bonig", ha apostillado.