Casado responde a Puigdemont que el Gobierno tiene "la sartén por el mango"

Asegura que el Ejecutivo cuenta con la mayoría social "en Cataluña y en España"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "tranquilo" sobre el "desafío secesionista" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque el Ejecutivo estatal tiene "la sartén por el mango".

En su opinión, el Gobierno cuenta en este asunto con el respaldo de "la mayoría social de Cataluña y de España" y, para hacer frente a posibles decisiones unilaterales desde la Generalidad, "la ley se va a aplicar, toda la ley pero nada más que la ley".

Pablo Casado ha manifestado que el equipo de Carles Puigdemont, aunque ha hecho "el ridículo a nivel internacional", mantiene activo su propósito de secesión para "envolver los problemas de corrupción y los problemas de quiebra de los servicios sociales".

Ante esta situación, el vicesecretario de Comunicación ha pedido a los independentistas catalanes que cambien de postura y que acudan a las Cortes de España "para debatir lo que quieran". No obstante, ha puesto de relieve que "no tienen la razón y tienen cada vez menos apoyo social".

Sobre este mismo asunto, Casado ha indicado que el mensaje de Mariano Rajoy es que el Gobierno no va a dejar pasar "ni una". "No vamos a tolerar un golpe de estado, no vamos a tolerar que se liquide la soberanía nacional y la unidad de España en 24 horas, vamos a reivindicar la unidad de España", ha apostillado durante su intervención en la clausura del Congreso Provincial del PP de Salamanca, donde ha sido reelegido Javier Iglesias para continuar tras ocho años al frente.

En cuando a la moción de censura de Podemos, el miembro de la Ejecutiva nacional del PP ha lamentado que el grupo de Pablo Iglesias siua adelante a pesar de haberse quedado "colgado de la brocha" porque "ha perdido en las urnas y en la calle".

PODEMOS

Casado ha criticado que Podemos mantenga la petición de la moción después de haber demostrado que donde gobiernan "empeoran" las cosas. Además, ha argumentado que la petición de Pablo Iglesias es fruto también de que "se han quedado sin discurso" por los efectos positivos, según él, de las medidas puestas en marcha contra la crisis.

Asimismo, respecto a las comisiones de investigación que promueve la oposición, el vicesecretario de Comunicación ha reseñado que a los populares no les debe de "incomodar" yque deben de estar "tranquilos" porque el PP "no tiene nada que ocultar, y mucho que reivindicar".