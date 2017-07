Casado dice que los "secesionistas" catalanes "se pisan la manguera entre ellos"

Etiquetas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado que "el bloque secesionista está en desbandada" y se están "pisando la manguera" entre ellos.

"Se están quedando colgados de la brocha", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press, para puntualizar que la sociedad catalana empieza a "no entender" porque están llevando al "abismo" al futuro de sus hijos. "Los ciudadanos empiezan a pensar que para qué se está haciendo todo esto", ha señalado.

Según Casado, desde el Gobierno se está actuando con "moderación y firmeza" para garantizar que en Cataluña no "se va a incumplir la ley", no va a haber "ningún proceso secesionista", y "ningún referéndum", porque "no puede haberlo" y porque "no vamos a permitirlo".

"Y porque la ley va a evitar que se lleve [a cabo] este chantaje secesionista hasta donde lo quieren llevar", ha añadido, para destacar la "desconfianza" que se está generando entre sus "propios líderes".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha deseado que se convoquen elecciones "cuanto antes" y nos "dejen en paz" a los españoles, y en particular a una parte "imprescindible" de los españoles, que es la "sociedad catalana", que ha calificado de "emprendedora", "cosmopolita" y "magnífica", que "no se merece" unos gobernantes tan "irresponsables".

Casado ha acusado al Gobierno de la Generalitat de promover la consulta en vez de "resolver" los problemas que tienen, con el "medio millón" de parados catalanes, con los "centenares" de catalanes en lista de espera, con los "miles" de personas que esperan una plaza de residencia, además de acusarles de solicitar créditos de 70.000 millones para los servicios públicos de Cataluña "por su ineficacia".

También ha aludido a las encuestas, que ha dicen que el secesionismo "se va desinflando", y que es como un "globo pinchado" que va cayendo y golpeándose con todo lo que se encuentra a su paso, la ley, sus propios partidos y sus propios socios, porque es "la crónica de una muerte anunciada".