Causapié considera que Aguirre se va "acorralada" y que "debería explicar qué es lo que sabe"

Etiquetas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha calificado este lunes de "buena noticia" la dimisión de Esperanza Aguirre como edil y portavoz del PP en el Consistorio, y ha añadido que la popular se va "acorralada" y que "debería explicar qué es lo que sabe".

"Espero que no vuelva, porque si hay algo que ataca la democracia es romper las reglas del juego", ha señalado la portavoz socialista, quien ha recordado la "presunta financiación irregular del PP de Madrid, o de las campañas electorales de Aguirre".

Purificación Causapié ha hecho hincapié en las reiteradas peticiones de dimisión de Aguirre por parte del PSOE "desde que saltaron escándalos de Púnica o Gürtel", del mismo modo que ha añadido que mañana llevaban junto a Ahora Madrid una proposición para pedir la dimisión de Esperanza Aguirre.

Para los socialistas, la permanencia de Aguirre en el Pleno "era negativa para la democracia", por lo que espera que la "vida en el Pleno mejore". "Hasta ahora se vivía la bronca", ha añadido a este respecto.

Por otra parte, Cuasapié ha precisado que el "problema" de Esperanza Aguirre es que "a pesar de dimitir, no asume ninguna responsabilidad". "Debería explicar qué es lo que sabe, porque no nos creemos que no sepa nada, que explique cómo han financiado las campañas electorales, cómo se ha financiado", ha recriminado.