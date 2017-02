Chivite considera una "mala idea" derogar la ley de Símbolos y "no apostar por lo que nos une"

Etiquetas

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha considerado un "error" que "el Gobierno de Navarra y sus socios insistan en políticas que nos enfrentan" con la iniciativa firmada por el cuatripartito para derogar la actual Ley de Símbolos y ha pedido a la presidenta Uxue Barkos que "actúe como lo que es, una presidenta abertzale en una Comunidad que no lo es".

En rueda de prensa, Chivite ha indicado que "ya no cuela" que el Gobierno esté aparte de este tema. "No es una ocurrencia del cuatripartito, es algo asumido por el Gobierno, es algo compartido por el Gobierno, está en el acuerdo de Gobierno y eso de que el Gobierno haga como que con él no va la cosa ya no cuela", ha dicho, para afirmar que "esto es un tema de Gobierno y de los partidos que lo sustentan".

Chivite ha indicado que "nos hubiera gustado que se hubieran dado la misma prisa en aprobar el Plan de Empleo, que lleva coleando desde el inicio de la legislatura y que todavía está en agua de borrajas, en un borrador que se presentó en septiembre y en el que no se ha avanzado nada". "Ahí se están viendo las prioridades del Gobierno", ha criticado.

La dirigente socialista ha manifestado que, en política, "todo lo que no sea apostar por lo que nos une en las instituciones que nos representan a todos es una mala idea". "Las instituciones son de todos, nos representan a todos y por eso los símbolos deben ser el paraguas que den cobertura a toda la población", ha expuesto.

Ha defendido que en Navarra "ya tenemos unos símbolos que nos representan y que nos identifican como ciudadanos de esta Comunidad, que es la bandera de Navarra y el himno de Navarra". "Es una bandera que es de todos y nos representa a todos los navarros", ha insistido.

María Chivite ha añadido que no les gusta "dejar sin regulación a los símbolos que nos unen porque es hacer de menos a nuestros símbolos". "Siempre hemos defendido que hay que separar lo institucional de los sentimientos personales; lo institucional debe estar guiado por lo que nos es común y en lo personal caben sensibilidades de todo tipo", ha señalado.

Según ha continuado, "algunos dice que con la ikurriña se contempla mejor la pluralidad de Navarra, pero no dicen que el 70 por ciento de los navarros no se sienten representados por la ikurriña, no se sienten vascos". Y por ello, ha dicho que la iniciativa del cuatripartito es "elevar a categoría de interés general algo que es muy minoritaria en nuestra Comunidad".

"Quien quiera tenerla en su espacio privado, quien se sienta vasco, que lo haga, pero cuidado con traspasar espacios que nosotros creemos que no han de mezclarse", ha incidido, para agregar que "también pueden salir algunos que digan que sólo se sienten españoles, otros solo europeos, otros de otras Comunidades...".

Chivite ha indicado que la presidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, "ya dijo en su discurso de investidura que era una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es". "Y no está acompañando ese discurso con hechos, porque en muchas cuestiones el Gobierno de Navarra actúa como si Navarra fuera mayoritariamente abertzale y no lo es", ha continuado.

En este sentido, ha dicho que le "apena" que el cambio de Gobierno en la Comunidad foral "sea más un cambio de corte nacionalista que un cambio social". "Hay una única bandera que es sentida por todos los navarros y hay otros sentimientos que son minoritarios", ha concluido.