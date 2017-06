Chivite afirma que el "objetivo último" del congreso del PSN "es gobernar Navarra"

Etiquetas

Asegura que la prioridad del Gobierno de Navarra "está más en enrredos identitarios y en "tensionar a la sociedad"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que el "objetivo último" del próximo congreso de los socialistas navarros "es gobernar esta comunidad porque es desde el gobierno desde donde de verdad se pueden hacer políticas transformadoras"

Chivite ha participado este sábado en Pamplona en la sesión del Comité Regional del PSN que ha considerado "importante porque abre un proceso congresual" que "nos debe situar en posición de gobernar en esta comunidad".

Un objetivo, ha indicado, que viene reflejado en la ponencia de este congreso que "es un documento de mucho calado abierto a las aportaciones" y que "incide en los valores que nos identifican como socialistas, en las prioridades políticas que nos mueven" y en la "transparencia y ética pública". También "en un modelo de partido más participativo con un papel sólido y amplio de la militancia", ha remarcado.

Para la socialistas, el "objetivo último es gobernar esta comunidad porque es desde el gobierno desde donde de verdad se pueden hacer políticas transformadoras". "No nos conformamos con ser una oposición útil, propositiva y dialogante, queremos gobernar Navarra y transformar esas ideas en decisiones ejecutiva", ha destacado.

Chivite ha asegurado que del próximo congreso del PSOE "saldrá un partido con vocación social, resituado en el campo de una nueva izquierda para el siglo en el que estamos".

"Tenemos que esforzarnos por liderar el verdadero cambio que todavía está por llegar a esta comunidad" y por "una alternativa fiable, una alternativa a la derecha y desde la defensa de nuestro autogobierno, sin peajes y sin dudas sobre nuestro destino como comunidad propia, diferenciada, dentro de España y mirando a Europa", ha abogado.

En el ecuador de la legislatura en Navarra, Chivite ha asegurado que "el cambio social no ha llegado porque el empleo no es una prioridad para este Gobierno que está más en enrredos identitarios, que está tensionando a la sociedad". "Por el camino de lo identitario no van a volver a gobernar esta comunidad", ha advertido.

Para la dirigente del PSN, "la presencia de Bildu es un lastre nefasto" para la comunidad "y para el conjunto de la ciudadanía navarra" porque "el interés general que debe prevalecer en la gestión pública no lo están aplicando en estos momentos". "Bildu es un lastre para el Canal, el TAP, la necesidad de energía eléctrica para nuestra comunidad", ha continuado Chivite. "Ya vale de decir que la oposición es apocalíptica porque lo que estamos viendo es que están en contra del desarrollo económico de nuestra comunidad", ha reclamado.

Chivite ha avanzado que el próximo viernes participará en una jornada de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria en la que "se va a poder comprobar cuáles han sido nuestras prioridades e iniciativas" que han sido, ha afirmado "útiles en la mejora de la vida de las personas". Iniciativas "que han sido votadas en contra simplemente porque venían con las siglas que venían; y esto es hacer una política absolutamente irresponsable", ha criticado.

La secretaria general del PSN ha apostado por trabajar dentro del partido "dando pasos importantes en el diálogo, en la escucha activa" que "nos da un retorno y nos da iniciativas para presentar en las distintas instituciones". "Entendemos la política como trabajo en equipo" y no en "liderazgos personalistas", ha incidido.

Chivite ha resaltado que "el nuevo tiempo del PSOE tiene que tener un efecto positivo de ilusión, de recuperación de la confianza, que nos va a beneficiar también en Navarra". En este sentido ha anunciado que "en breve" comenzará una campaña de afiliación "porque cuando al PSOE le va bien al PSN también le va bien".

La socialista se ha mostrado "optimista" porque "creo que la militancia está movilizada" y "estar activo y con ganas siempre es el principio de algo bueno y de algo nuevo". "La ilusión, la credibilidad, el trabajo, las ideas, la innovación como partido" y el "esfuerzo conjunto, nos puede permitir ser el referente de izquierdas" de Navarra "donde tenemos que vencer y convencer"

Al respecto, ha recordado que "el rival es la derecha y que es hora de que nos dejemos de miradas para adentro" y ha llamado a "salir hacia afuera con convicción y humildad pero sin complejos; comprometidos y orgullosos de haber activado entre todos esta maquinaria imparable que es el PSOE que ya está enfilado en la senda del Gobierno".

Finalmente, María Chivite ha esperado que el congreso del PSOE "concluya de manera positiva" y que el congreso regional del PSN "sea un espacio para el debate de las ideas, la mejora de las propuestas y de la elección de un buen equipo".