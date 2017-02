Cifuentes convoca el martes reunión de la Gestora del PP Madrid, en la que populares esperan que anuncie su candidatura

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha convocado para este martes por la mañana reunión de la Gestora, en la que dirigentes populares esperan que anuncie su candidatura a liderar el PP de Madrid de cara al Congreso de marzo.

"No he tomado la decisión de si voy a presentarme o no", ha afirmado este sábado la presidenta autonómica preguntada al respecto. La popular ha señalado que deja esa decisión para después de este 18º Congreso Nacional, del que ella es presidenta y que, según ha asegurado, marca "un punto de inflexión" a partir del que va a haber "un proceso de renovación importante del partido".

De momento, ha recibido apoyos por parte de los suyos. Distintas grupaciones locales y de distrito ya salieron en su defensa ante las críticas vertidas por la fecha de convocatoria elegida para el próximo Congreso regional, del 17 al 19 de marzo, durante el Puente de San José, y este mismo sábado, su 'número dos' y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha dicho que le gustaría que Cifuentes diera el paso.

Precisamente, el próximo martes, 14 de febrero, se cumple un año de la dimisión de la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, como presidenta de los populares de Madrid tras informaciones que vinculaban al partido con casos de corrupción.

Al día siguiente, la Dirección Nacional del partido decidió crear una Gestora en el PP madrileño bajo la Presidencia de Cifuentes. El diputado nacional por Madrid Juan Carlos Vera, un hombre de confianza de la propia Cifuentes y de Mariano Rajoy, fue escogido como secretario general y posteriormente, se conformó el resto del equipo con el núcleo duro de la exdelegada del Gobierno.

Durante estos doce meses, Cifuentes ha abogado por abrir el partido a la calle en las sedes y en las redes sociales y ha recorrido los diferentes municipios de la región acudiendo a aproximadamente 90 actos en 2016. Además, desde febrero de 2016 y hasta la celebración de la tradicional cena de Navidad de los populares madrileños, que este año se celebró en Torrejón de Ardoz, el PP de Madrid ha ganado 1.421 militantes.

Desde su llegada a la Presidencia de la gestora Cifuentes aseguró que quería convocar el Congreso regional cuanto antes, para acabar con la situación transitoria. Sin embargo, la falta de Gobierno en la Nación con repetición de elecciones retrasó el Congreso Nacional del PP y como consecuencia, los regionales.

Hace unas semanas, el PP de Madrid dio a conocer que quería celebrar su congreso el fin de semana del Puente de San José, lo que levantó suspicacias en algunos miembros del partido.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid y presidente del PP del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, acusó a Cifuentes de acortar los plazos del congreso y en consecuencia, de echar a posibles rivales por la Presidencia del PP de Madrid.

En el mismo sentido se expresó días más tarde el exconcejal y presidente del PP de Chamberí, Luis Asúa, quien criticó que poner el Congreso en puente hace "imposible conciliar con la familia".

A DÍA DE HOY, UN ÚNICO CANDIDATO

Asúa es la única persona que a día de hoy ha avanzado que presentará candidatura al Congreso del PP de Madrid. Lo hará "salvo" que se presente otra persona para hacer frente a la previsible candidatura de Cristina Cifuentes porque quiere asegurarse la celebración de primarias.

En el marco de la celebración del Congreso Nacional se ha hablado de la idoneidad de que alguien que lleva más de seis meses al frente de una Gestora se presentara a liderar el partido.

Ha sido así por una enmienda presentada por el PP de Puente de Vallecas, en clara alusión a Cifuentes, que fue rechazada en la primera jornada del Congreso durante el debate de la Ponencia de Estatutos. No iobstante, preguntada al respecto, la presidenta madrileña ha afirmado no haberse sentido "concernida".

Además, en este Congreso, el PP ha aprobado la posibilidad de que la gestoras puedan durar más de los seis meses establecidos en casos excepcionales, lo que blindaría a Cifuentes en el caso de que la próxima semana elija junto con su equipo dar el paso para intentar presidir la formación madrileña.

Cifuentes también se ha referido a la cuestión de la bicefalia y atendiendo a la situación vivida con Esperanza Aguirre, cuando ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, y que, en su opinión, salió bien, ha asegurado que en estos momentos, la bicefalia no sería lo más recomendable.