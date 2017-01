Cifuentes tras la aprobación de su enmienda de 'primarias': "Proponer no es dividir" y "debatir no es rivalizar"

Etiquetas

Recalca que está abierto a un acuerdo transaccional que pueda hacer compatibles la propuesta madrileña con la ponencia nacional

La Gestora del PP de Madrid ha aprobado este jueves, por unanimidad, 22 enmiendas al Congreso Nacional del PP, entre ellas la propuesta de 'un militante un voto' para la elección del presidente del partido en una doble vuelta. Lo ha hecho en una reunión en la que la presidenta del PP madrileño, Cristina Cifuentes, ha defendido que "proponer no es dividir" y "debatir no es rivalizar".

"Podemos y debemos hacerlo con lealtad dejando muy clara una cosa: proponer no es dividir, sino querer participar; debatir no es rivalizar, sino impulsar el diálogo; intentar mejorar no es debilitar, sino fortalecer al partido", ha afirmado Cifuentes ante los casi treinta miembros de la Gestora del PP de Madrid que se han reunido este jueves en la sede de Génova.

Cifuentes ha hecho estas declaraciones después de que tras conocer su iniciativa varios varones regionales se hayan posicionado del lado de la propuesta lanzada por el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, en favor de elegir al presidente del partido en dos vueltas, pero que en la segunda sólo participen los compromisarios.

Según ha informado el PP de Madrid en un comunicado, "la voluntad de Cifuentes es dialogar e intentar un acuerdo transaccional, que pueda hacer compatibles la propuesta de la organización madrileña con la ponencia nacional".

De hecho, en su intervención Cifuentes ha sostenido que "en un partido democrático" como el PP "el Congreso es el momento de plantear propuestas, de debatir, y de llegar a acuerdos fruto del diálogo y del consenso".

Según ha sostenido el PP de Madrid, la propuesta para el Congreso Nacional en lo que se refiere a la elección de presidente "supone un paso más en el cumplimiento de los compromisos políticos asumidos por Cifuentes, que se inició en enero de 2016 con la presentación del Plan de Regeneración Democrática". Además, ha enmarcado la enmienda en este "marco del proceso de regeneración democrática".

En cuanto a la diferencia con la propuesta de Génova, destaca la elección directa mediante el sistema 'un militante un voto', tanto en la primera como en la segunda vuelta, de manera que la función de los compromisarios comprendería la presentación de enmiendas a los Estatutos y al resto de Ponencias, así como la votación y aprobación, en su caso, de las mismas.

Según sostiene, el modelo del Partido Popular de Madrid para el Congreso "hace un planteamiento integrador, diversificando las funciones, de tal modo que los militantes se configuran como principal órgano decisorio del partido para elegir al presidente, manteniendo al mismo tiempo el protagonismo de los compromisarios en asuntos relevantes como el debate ideológico orientado a la elaboración de las Ponencias".

LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Además, el PP de Madrid ha dado el visto bueno a otras 21 enmiendas no sólo de carácter político, sino también con contenido social y económico, incluyendo, entre otras, propuestas sobre financiación autonómica, modificación de la Ley de Haciendas Locales, elaboración de una Ley de Financiación del Transporte Público, mejora de la situación laboral de colectivos con especiales dificultades como jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, impulso a la atención sociosanitaria de enfermos con patologías crónicas, o incentivos a las familias y fomento de la natalidad.

En el ámbito educativo, las enmiendas se centran en el refuerzo de la autoridad del profesor y el apoyo a la libertad de elección y a la enseñanza concertada; mientras que en el tema europeo se aboga por reforzar los lazos con la Unión Europea, pero potenciando al mismo tiempo la marca España.

A todo ello se suman enmiendas orientadas a mejorar la movilidad, mediante la extensión de los carriles Bus-Vao en las grandes ciudades como Madrid, a proteger a los animales mediante el establecimiento a nivel nacional del sacrificio cero de animales domésticos, o a facilitar la inversión de los Ayuntamientos.

Las enmiendas han sido elaboradas y suscritas por cinco grupos de trabajo formados por miembros de la Gestora y coordinados por el presidente del Comité Electoral, Ángel Garrido.