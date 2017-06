Cifuentes se ha sentido "arropadísima" por Rajoy en los momentos difíciles y se defiende: "No estoy siendo investigada"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que se ha sentido "arropadísima" por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en los momentos "difíciles", pero ha defendido que ella no está siendo investigada.

En un desayuno informativo, Cifuentes ha afirmado que ha vivido momentos "muy intensos", no solamente ella, sino todos los consejeros y "prácticamente cada día". "Nos ha tocado vivir un momento complicado", ha indicado para añadir que ha tenido la "suerte" de que se ha sentido "no arropada, sino arropadísima" por su partido.

"Por la práctica totalidad del partido y, por supuesto, por el presidente de mi partido, que me ha arropado en todo momento en los momentos más difíciles. Absolutamente siempre he notado su apoyo político y afecto personal", ha señalado a renglón seguido la popular, quien ha esperado que no tenga que haber muchos más momentos de ese tipo.

Preguntada por si las acusaciones de corrupción que salpicaron a la expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre son similares a las que le han rodeado a ella, ha afirmado que "Esperanza Aguirre abandonó sus responsabilidades políticas" y explicó los motivos y a reglón seguido ha recalcado que no hay "ninguna acusación de corrupción contra ella".

"No hay ninguna acusación de corrupción contra mí. Aquí parece que todo lo que se dice se da por bueno. No estoy siendo investigada, ni hay ninguna acusación de corrupción contra mí", ha aseverado Cifuentes, quien ha relatado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está investigando la adjudicación de dos contratos de la cafetería de la Asamblea a Arturo Fernández cuando ella era miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos, algo "completamente legal y completamente compatible".

En este punto, ha añadido que fue una adjudicación de un contrato "exactamente igual" al del Congreso, UGT, Moncloa e incluso, Zarzuela.

"No estoy siendo investigada, ni hay ningún informe por esta cuestión. Estoy absolutamente tranquila por esta cuestión más allá del rédito político que se quiera sacar", ha afirmado la dirigente popular, quien ha criticado que hay "interés político" en que su nombre se asocie con la corrupción, algo que se hace de esta manera.

Por otra parte, preguntada por las declaraciones del exconsejero de la Comunidad de Madrid y supuesto cabecilla de la trama de corrupción Púnica, Francisco Granados, al salir de la cárcel, ha afirmado que no va a entrar a contestar nada de lo que allá dicho. "Granados es libre de decir lo que pueda y no voy a entrar en esas polémicas porque no llevan a ninguna parte", ha concluido.