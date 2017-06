Cifuentes decidirá a lo largo del debate si intervendrá en la moción de censura que tilda de "show" de Podemos

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que decidirá a lo largo del debate de la moción de censura que Podemos ha presentado contra ella si intervendrá en la sesión que se celebrará este jueves en la Asamblea de Madrid y que ve como un "show" de Podemos.

Así lo ha afirmado a su salida de un desayuno informativo de Neuva Ecoomía Forum preguntada por si intervendrá en el debate de este jueves, en el que por parte del PP tomará la palabra el portavoz del Grupo, Enrique Ossorio.

En cuanto al Gobierno, ha afirmado que "el Gobierno tiene posibilidad de intervenir en cualquier momento del debate" y es algo que decidirá a lo largo del debate. "A priori no hay por qué anunciar si se va a intervenir o no y decidiremos según vaya el debate si va a intervenir o no", ha precisado.

La popular se ha referido a la presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, este jueves en la Asamblea de Madrid considerado que es "parte de la escenificación" que "Podemos está queriendo dar a la moción". La popular ha dicho que en estos 23 años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico, las "únicas iniciativas que está planteando" la formación morada se refieren "exclusivamente a gobiernos anteriores".

"Ha renunciado a ejercer a control de mi gobierno y está exclusivamente censurando a gobiernos anteriores", ha sostenido la también presidenta del PP de Madrid, quien ha considerado que esta moción "no tiene ningún sentido político más allá de que sea una campaña de publicidad gratuita para la portavoz Lorena Ruiz-Huerta", a la que "no conoce nadie".

La presidenta madrileña ha considerado que "la presencia de Iglesias es "parte del show, del espectáculo". "Va a ser un ensayo general de la moción de censura que plantean al presidente del Gobierno la semana que viene", ha recalcado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que en la moción de censura se van a contraponer dos modelos: el del PP y el de "fuegos artificiales y política de espectáculo de Podemos", que presenta una moción que "desde los vestuarios ni intentó ganar".

Preguntado por la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, el portavoz popular ha dicho que esa posibilidad existió al inicio de la legislatura pero no cree que en estos momentos esté encima de la mesa.