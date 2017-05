Cifuentes: "Quien intente manchar mi nombre, me va a tener enfrente. En política no vale todo"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no ha escondido este martes su malestar por las informaciones que la vinculan con supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica, y ha asegurado que quien intente "manchar" su nombre, la va a tener enfrente porque en "política no vale todo".

En una rueda de prensa convocada a última hora, Cifuentes ha asegurado que es una persona que se dedica a trabajar y que no está en política para "enriquecerse". "Vivo de alquiler, no tengo propiedades, ni acciones y una cuenta corriente más bien mermada, pero tengo una cosa que vale muchísimo más que todo eso, la satisfacción del deber cumplido", ha indicado la presidenta madrileña, que ha asegurado que va a dormir "tranquila" porque no ha cometido "nada ilegal".

"No voy a consentir que nadie ni ningún partido político vaya a sacar rentabilidad política de esto poniendo en cuestión mi honradez, no se lo voy a consentir a nadie. Mi honradez es el mayor valor que yo tengo en mi vida y voy a llevar a cabo las actuaciones que sean precisas porque en política no puede valer todo", ha remarcado.

Así, ha continuado indicado que cree en el "juego limpio" y "no en la difamación" y espera que "nadie se deje intoxicar por todos aquellos que quieren tratar de embarrar el terreno de juego de manera tan mezquina y miserable".

Por todo ello, reta a cualquier persona o partido político que demuestre que no es una persona honrada. "Vamos a poner sobre la mesa cómo vivimos unos y otros, qué bienes tienen unos y otros. No voy a consentir que nadie ponga en duda mi honradez", ha reiterado.