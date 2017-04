Cifuentes no pedirá a Aguirre que dimita y deja la decisión "exclusivamente" en sus manos

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que el PP que encabeza no va a pedir que dimita a la expresidenta y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, tras la detención de su exnúmero dos Ignacio González en la 'Operación Lezo' porque no ha incumplido el Código Ético de los populares madrileños, y ha dejado la decisión "exclusivamente" en sus manos.

"Esperanza Aguirre no ha incumplido el Código Ético del PP, ni ella está inmersa, ni es objeto de ninguna investigación judicial y por tanto, no hay razones objetivas de incumplimiento de nuestros estatutos, reglamento y del Código Ético para que el partido le tenga que exigir algún tipo de renuncia. Es una decisión que le corresponde exclusivamente a ella", ha afirmado Cifuentes en la Real Casa de Correos, preguntada por si Aguirre tiene que presentar su dimisión a la vista de lo destapado en la 'Operación Lezo'.

Cifuentes, que no ha hablado con Aguirre en los últimos días, ha afirmado que acostumbra a no ponerse "nunca" en el lugar de nadie y no lo va a hacer en esta ocasión.

"Es ella quien tiene que tomar esa decisión. No lo se, supongo que la situación y el momento será difícil desde el punto de vista personal, pero corresponde exclusivamente a ella. Nadie puede tomar por ella una decisión en un sentido o en otro", ha apuntado.

"Ella no ha cometido ningún acto ilegal, no está siendo investigada y por tanto ese Código Ético no es de aplicación y por tanto el PP de Madrid no va a pedir que presente su renuncia", ha remarcado.

